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吳謹言浪姐首戰跳「延禧」改編芭蕾 舞技看哭謝娜

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言舞台跳「延禧」主題曲芭蕾。（取材自微博）
吳謹言舞台跳「延禧」主題曲芭蕾。（取材自微博）

女團選秀節目「乘風破浪的姐姐3」改名「乘風破浪」，近日首播，參加女星蔡卓妍、鍾欣潼、薛凱琪等人隨即登上微博熱搜，話題不斷。而以清宮劇「延禧攻略」暴紅的女星吳謹言也參賽，罕見展現芭蕾舞技，看得主持人謝娜潸然落淚。

香港01報導，初舞台中，眾女星都各展技藝，務求給觀眾留下深刻印象。2018年以「延禧攻略」晉升當紅女星的吳謹言，初舞台選擇演唱電視劇主題曲「雪落下的聲音」，更帶來了一段芭蕾舞。她身穿白色長裙搭配紅色腰帶，舞姿優雅，眼神充滿故事，感染力十足。

吳謹言舞台跳「延禧」主題曲芭蕾。（取材自微博）
吳謹言舞台跳「延禧」主題曲芭蕾。（取材自微博）

其實吳謹言4歲開始接觸芭蕾舞，10歲考入北京舞蹈學院附中，舞齡長達13年，但她直言：「其實這13年中，是沒有給我帶來過自信的！」吳謹言解釋：「我媽我爸培養了我這麼多年，每次來劇場看我演出都得找我，因為我永遠在集體舞最旁邊的那個位置，他們很少看到我跳舞。我不太知道舞台中間的那束光，自己站那兒是什麼感覺。我想來『乘風破浪』這個舞台，起碼有一分半鐘的時間是留給我自己的，讓我一個人跳，我就要來看一看，中間那束光是什麼樣子。」

來源:YouTube

芭蕾 北京 劇場

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