劉畊宏送愛妻鑽戒 520發新歌送「健身女孩」

劉畊宏（右）近來在抖音平台上教跳健身操，創造了劉畊宏男孩女孩風潮，老婆王婉霏（左）也每天跟跳健身操。（取材自微博）

男星劉畊宏近來在抖音平台上教跳健身 操，創造「劉畊宏男孩女孩」風潮，老婆王婉霏也每天跟跳健身操，精疲力盡的模樣讓網友大讚可愛。而在「520」的前一天，夫妻倆互送禮物，王婉霏喜獲老公送上的鑽戒。

「噓！星聞」報導，劉畊宏與王婉霏日前在直播上提前互送520禮物，王婉霏先送上脫毛儀，讓劉畊宏笑稱如果以後長不出腋毛怎麼辦，接下來又送上喉糖，讓每日教跳健身操的老公可以保護喉嚨。輪到劉畊宏送禮，他先是送給老婆最需要的保養品，最後壓軸禮物就是一枚鑽戒。

劉畊宏感謝王婉霏嫁給他之後，一路以來吃了不少苦，現在一周五天要跟著他跳健身操很辛苦，接著還下跪問如果還有機會回到過去，還會不會嫁給他？王婉霏肯定喊「I Do，當然嫁給你，不然嫁給誰」，甜蜜的模樣讓網友眼睛都閃瞎。

王婉霏（左）興奮秀戒指。（視頻截圖）

此外，劉畊宏也沒有忘記自己的歌手身分，選擇在5月20日發布新歌「記得要勇敢」，以溫暖的聲音，送給所有劉畊宏女孩、男孩們。

歌詞中很多與劉畊宏走紅的關鍵詞有關，比如提到了「本草綱目毽子操」，「勇敢的成分本草綱目沒有記載。只要你肯，就動起來。記得要勇敢，來衝破難關。更好的你，我是多麼期待。難過的時候就把我的視頻打開，他日再相見，讓我的表情目瞪口呆……」。歌曲也為因疫情 久久無法見面的大眾帶來溫暖與力量。

劉畊宏選擇在5月20日發布新歌「記得要勇敢」。（取材自封面新聞）

歌曲上線後迎來眾多網友好評，紛紛表示：「這就是劉畊宏女孩主打歌！」很多人也稱「新歌很溫暖」，還有人表示，「這是一首很有愛的歌」，還有網友不忘調侃久未發新歌的周杰倫 ，「教練出歌速度都趕上周杰倫了」。