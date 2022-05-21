周杰倫演唱會重映超過1545萬預約 網嗨：比春晚熱鬧

周杰倫日前線上重映兩場經典演唱會，圖為資料照片。（本報資料照片）

日前象徵「我愛你」的5月20日當天以及隔日5月21日，「周董」周杰倫 （左圖，本報資料照片）線上重映兩場經典演唱會「地表最強」「魔天倫」，預約人數突破1545萬人。

錢江晚報報導，「魔天倫」、「地表最強」兩場演唱會可以說是周杰倫演唱會中的巔峰之作。數據顯示，2013年開始的「魔天倫」共全球巡演76場，耗時2年7個月，吸引180萬人次觀眾。而從2016年一直持續到2019年的「地表最強」一共在亞洲、澳洲、美洲、歐洲巡演120場，場場一票難求。

新浪娛樂報導，周杰倫幾天前就官宣舉辦線上重映演唱會，消息一出立刻登上熱搜，話題量達到2.3億，而QQ音樂上的預約人數則迅速突破了1545萬人。

2013年開始的「魔天倫」演唱會，共全球巡演76場，吸引180萬人次觀眾。（取材自錢江晚報）

距離線上演唱會開唱的晚間8時還有幾個小時，粉絲已紛紛「就位」，不少人發微博問：「進場了，你們呢？」還有人說：「洗個頭，一會兒見周杰倫。」顯示粉絲就算是線上演唱會，依然精心打扮，儀式感十足。

重映演唱會曲目包括「不能說的秘密」等23首歌，觀看網友直呼：「我的青春回來了！」有人則追憶：「當年我在現場啊！」還有人說：「比春晚還熱鬧！」

「520」眾多情侶曬恩愛、報喜訊，不過網友卻有一半都在曬周杰倫，光是「周杰倫」微信指數 就達6.63億，成長389.20%，而「周杰倫演唱會」也有1.31億，成長176.52%，微信指數合計7.94億，熱度相當驚人。