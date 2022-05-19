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戲說從頭／「女士的法則」主打雙女主 女性職場劇看俏

娛樂新聞組╱綜合報導
「女士的法則」由江疏影、劉敏濤雙女主擔綱。(取材自微博)
「女士的法則」由江疏影、劉敏濤雙女主擔綱。(取材自微博)

都市女性題材劇「女士的法則」近日播出，一部劇容納了雙女主、職場、社會熱點、各類情感等內容，可以看出女性題材劇在內容創作和元素融合上，越來越會做加法了。

齊魯晚報報導，江疏影、劉敏濤主演的都市女性劇「女士的法則」，以「雙女主」律師的人物設定，聚焦真實的社會熱點話題，並展現女性多樣化的婚戀故事。劇中，江疏影飾演的許婕和劉敏濤飾演的陳染，是工作風格截然不同的職場女律師，許婕性格直爽、冷酷，愛打抱不平，做律師有時不按套路出牌，但講究原則；陳染做事沉穩，比較內斂，是親民型的律師，深受女性客戶喜歡。兩人一開始工作理念有衝突，但很快互相理解，攜手干大事。

職場線上，該劇展示的是當代女性職場的情感交鋒以及在律師職場追求正義、溫暖的故事。情感線上，許婕和彭昱暢飾演的宋修，上演了一場霸道女總裁與辦公室暖男的姐弟戀。陳染則有婚姻危機，既有育兒難題，還要應對丈夫的情感出軌。

該劇最有價值的看點，其實是以律師視角展開的各類社會熱點，透過兩位女律師經手的案件呈現單親生子撫養、孕婦勞動糾紛、女網紅離婚爭奪家產和孩子撫養權、代購銷售假貨、明星航班被粉絲取消等熱門話題。

報導說，這部劇實際上融合了家庭劇、言情劇和職場劇，有律師職場的新鮮感，有「三十而已」的女性話題，有姐弟戀的偶像劇，想要抓住各階層觀眾的企圖不小。

「女士的法則」由江疏影、劉敏濤雙女主擔綱。(取材自微博)
「女士的法則」由江疏影、劉敏濤雙女主擔綱。(取材自微博)

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