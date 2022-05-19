PCR插隊辯找代排 中國26歲藝人遭網友罵翻

任豪核酸檢測時插隊，被網友罵翻。(取材自微博)

26歲男星任豪因參加選秀綜藝「創造營2019」出道，不過屢屢被爆出失言、戀愛劈腿等風波，近日他又爆出做PCR插隊爭議，不過工作室回應是請工作人員代排，反遭狗仔拿出插隊證據，掀起網友熱議。

任豪被狗仔「攝影 師劉大錘」拍到做PCR時插隊影片，當時排隊民眾很多，任豪站在隊伍旁邊，第一個影片中他往前走了一步，似乎想插隊，但被排隊的阿姨直接擠開，沒有留給任何插隊空間；後來任豪再度找到空隙站進隊伍裡，後方排隊的女生直接指責「你不要插隊呀」。

影片流出之後，任豪被網友狂噴疫情 期間濫用特權，「所以說藝人千萬不要撒謊，別人能錘的」、「怎麼還有人粉他啊」、「小狗狗都會排隊」。

任豪是新生代演員，他在選秀節目「創造營2019」以R1SE成員出道，後續轉戰影視圈，曾客串古裝仙俠劇「千古玦塵」，也曾參演趙露思主演的「國子監來了個女弟子」。

前一段時間任豪陷入桃色風波，被前女友爆料劈腿、被網紅爆料是「海王」，重創偶像形象，曾參演的電視劇也因為播出期間個人的不當行為而下架，被網友戲稱「內娛塌房第一人」。