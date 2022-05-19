「秋天的童話」太經典 鍾楚紅願為周潤發復出

31--周潤發(中)、鍾楚紅在「秋天的童話」合作愉快，還想要再度合作。(圖：甲上提供)

港星周潤發 、鍾楚紅1987年主演的愛情經典片「秋天的童話」讓周潤發奪金馬影帝，鍾楚紅二獲亞太影后，兩人多次在大銀幕合作，但這部片最讓人印象深刻。兩人曾先後被問到是否有意願再合作，周潤發開心說願意，已息影的鍾楚紅也給出「不會拒絕」答案，帶給粉絲無限希望。

「秋天的童話」35周年4K數位修復版近日上映，片中周潤發所飾演的紐約唐人街華僑領袖遇上青春女大生鍾楚紅，當年上映時締造票房佳績，周潤發、鍾楚紅戲裡默契滿分，戲外感情同樣好，前後現身時尚品牌記者會時，周潤發被問到是否想再搭檔昔日銀幕情侶鍾楚紅，開心表示：「我想啊！」記者追問鍾楚紅，她則大方回應：「可以這麼說吧！我一定不會拒絕。」公開承諾願意為了多年好友周潤發復出。

電影 「秋天的童話」背景設定在80年代的美國紐約，導演張婉婷、編劇羅啟銳以自己離鄉背井的留學生經歷，結合當地唐人街華僑朋友的非法移民 生活，寫出這段被影迷奉為經典的華語愛情故事。

電影裡許多經典台詞既幽默又浪漫，包含「船頭愛茶煲」、「Table for two？」、「每一隻海鷗都是一個死了的水手的靈魂」以及「我以前認識一個朋友，他最大的願望就是在這裡開一家餐館，對著大西洋，餐館的名字就叫舢舨」，粉絲至今仍可以琅琅上口。