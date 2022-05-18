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劉濤又被傳離婚 這次理由是「老公炒幣」虧了幾個億

娛樂新聞組／綜合報導
劉濤（右）去年曾曬出同老公王珂合照，反擊網傳婚變消息。（取材自微博）
劉濤（右）去年曾曬出同老公王珂合照，反擊網傳婚變消息。（取材自微博）

在「琅瑯榜」中演出「霓凰郡主」的中國女星劉濤又被傳離婚了，這次是有網友說她老公王珂炒幣導致婚變，引來劉濤工作室火速留言，劉濤本人也在微博發長文，懇請公眾號不要再自發、轉發不存在的是非。

近日有博主發文稱劉濤和王珂離婚了，原因是王珂炒幣虧了，賠了幾個億。劉濤工作室先是在該微博下評論否認：「您發布的為不實內容，請立即刪除，網絡並非法外之地，拒絕造謠及傳謠，我們保留合法追究的權利。」 

劉濤也難得發長文回應，自己的性格就是踏實努力的工作和生活，不希望分精力總是去理會一些無聊的毫無意義的事情，但是這些謠言卻總是無休止地重複出現，並且愈演愈烈地打擾到生活。她怒批「我不知道發這些根本不存在事實的謠言，對於一些人而言究竟有什麼意義？是能夠獲取多一些點擊率和關注，從此能把你的號變得更增值？還是圖一時嘴快顯得自己知道的比別人多？就想找點事情？」

劉濤感性發言，希望有生之年能不負時光，努力實現自我價值，愛護和珍惜身邊的親人。

劉濤2007年與富商王珂結婚，婚後育有2個孩子，夫妻倆曾經歷王珂投資破產難關，當時劉濤復出拍戲，賺錢還債，渡過難關，夫妻倆感情也成圈內佳話。不過微博老是有網友唱衰他們的婚姻，從「男方出軌，甚至和外面的女人生下一個孩子」、「女方跟名主持勾肩搭背不避嫌」、「王珂清空微博」，任何蛛絲馬跡都成了網友的理由，幾乎是讓劉濤年年被離婚。

劉濤工作室微博怒嗆網友。（取材自微博）
劉濤工作室微博怒嗆網友。（取材自微博）

劉濤 微博 破產

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