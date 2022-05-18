戲說從頭／秦嵐、吳謹言成姊妹 「傳家」詮釋小家大愛

40--秦嵐、吳謹言在新劇中是一對姊妹。(取材自微博)

由王威、白雲默執導，秦嵐、韓庚、吳謹言、聶遠等人主演的民國劇「傳家」定檔，揭開在家族分崩、戰火四起的動盪年代，易家三姊妹的成長與抉擇，全劇以傳承為底色來詮釋「小家大愛」。

新聞晨報報導，「傳家」故事描述20年代末，百貨巨頭易氏家族空前繁盛，卻遭遇繼承危機。當家人易興華（劉鈞飾）思索再三，決定從長女鍾靈（秦嵐飾）、次女鍾玉（吳謹言飾）、幼女鍾秀（張楠飾）裡選出一位家族繼承人。為此，三位脾性不投、成長環境迥異的姊妹，各出奇招、各展所長。時值日寇入侵，易氏家族也遭遇連番重創。

易興華在維繫家庭和睦之間左右兩難，多事之秋只盼姊妹三人共進共退。黃瑩如（苗圃飾）端莊高貴，大方得體，心繫易家，竭力緩和與鍾玉的緊張關係。鍾靈文靜優雅、一直默默隱忍只為守護家庭溫暖，丈夫席維安（聶遠飾）始終守護在側。鍾玉精明能幹卻膽大妄為，不甘家族事業落入他人之手因而頻生事端。鍾秀天真浪漫特立獨行，卻志不在商。而唐鳳梧（韓庚飾）又緣何捲入易家的旋渦之中…

除了一波三折的故事，「傳家」劇中也出現了一些地方特色食物、習俗、語言，包括百貨公司、城隍廟等與歷史相關的事物參考了大量紀錄片；同時，評彈、旗袍、崑曲、京戲、茶、瓷器等文化藝術、傳統美食 和民間手藝等也將在劇中得到展現。

此外，劇中女性造型基本以旗袍為主，但旗袍風格款式各有不同，具有年代典型特色和寓意的繡花也將在旗袍上得以體現，力求為觀眾打造一場精緻復古的視覺盛宴。

「傳家」主海報裡，主要角色齊聚易家大宅，「凝望版」單人海報中，劇中主演皆以半臉出鏡、凝望遠方流露出各自的希冀。同步發布的「姊妹版」片花，暗流湧動看點十足，將血脈相連的家庭成員間相互扶持的故事娓娓道來。