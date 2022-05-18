Twins「浪姐3」合體 網友期待2人相愛相殺

不少粉絲、網友十分期待阿Sa、阿嬌兩位「姐姐」的合體演出相愛相殺。(取材自微博)

香港 女團Twins慶祝21周年，蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌 ）在微博 發文曬照紀念。霍汶希也在微博曬出多張舊照，同時發文為兩人參加「乘風破浪」加油，粉絲、網友也直言十分期待看到兩位「姐姐」分組對決、相愛相殺的場面。

綜合媒體報導，綜藝節目「乘風破浪的姐姐」第三季改名「乘風破浪」，微博官網宣布第3季名單一共有30位女星，除了香港女團Twins蔡卓妍和鍾欣潼合體，還有前兩季中的寧靜、那英，「小燕子」黃奕，台灣女星有王心凌、許茹芸、郭采潔等，更驚見前韓團「少女時代」成員Jessica鄭秀妍，陣容可說是相當多元有看頭。

官方釋出名單後，Twins立即同時登上各大網上平台的熱搜榜，包括微博熱搜、新浪新聞娛樂熱榜、快手熱榜，阿嬌亦化身rapper於社交平台出post：「我是鍾欣潼，來乘風破浪的，來調整心態的…」更自嘲：「順便減肥的，問我怎麼做到的，你看就知道了。」十分搞笑。

阿Sa亦分享說自己從小便喜歡唱歌，但永遠都唱得不夠，「我也有些想念在舞台的感覺了，這一次，想讓大家重新聽到我的歌聲，那怕是前浪也可以乘風破浪。」Twins參賽，身為節目「師姐」的容祖兒不忘替二人打氣：「我親愛的SaSa嬌嬌也參加乘風破浪啦，今年我的手機24小時為你們開機哦。」