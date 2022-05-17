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胡歌新劇「縣委大院」開機 梅縣長很有央視風

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌的領導風範，不輸靳東以往飾演的領導角色。（取材自微博）
胡歌的領導風範，不輸靳東以往飾演的領導角色。（取材自微博）

胡歌主演的新劇「縣委大院」自從官宣演員陣容後，一直備受期待，日前劇組正式開機，胡歌也現身開機儀式，身穿休閒裝搭配精緻的背頭髮型，上台講話，狀態很好。

胡歌相隔近5年再拍攝新劇「縣委大院」，合作班底則是代表作之一「琅琊榜」的導演孔笙，還有女星劉濤。在新劇開機儀式中，近年較少公開露面的他穿著圓領T裇搭配牛仔褲，休閒但不失帥氣，而亮點則他頸上掛著工作證，並作為演員代表發言。

胡歌亮相開機儀式，並作為演員代表發言。（取材自南方娛樂網）
胡歌亮相開機儀式，並作為演員代表發言。（取材自南方娛樂網）

據悉，「縣委大院」講述胡歌飾演的基層幹部梅曉歌團結民眾，攻克萬難，探索出一條可持續發展的光明道路。由於首次出演基層幹部，胡歌表示需要花費比較多的時間了解人物和走進角色。對此，胡歌也對前輩吳越和黃磊表達感謝，感謝他們不吝分享自己的心得，為他理解「梅曉歌」這個人物提供很大的幫助。

消息發布後，網友紛紛留言：「期待胡歌飾演的梅縣長」、「胡歌多拍點戲吧」、「胡歌好高好白，期待梅曉歌」。

據悉，「梅曉歌」一角原本外界以為會由男星靳東出演，所以正式官宣後引起熱議，不過開機儀式中胡歌梳著背頭的髮型頗有央視風格；在早前曝光的證件照中，更可以看出胡歌的領導風範，氣場不輸靳東以往飾演的領導角色。

胡歌 導演 劉濤

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