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蔣欣「小捨得」演虎媽高壓逼瘋兒子 網共鳴：像我媽…

記者陳慧貞／綜合報導
蔣欣在「小捨得」中飾演強勢苛刻的虎媽田雨嵐。（圖：中天娛樂台提供）
蔣欣在「小捨得」中飾演強勢苛刻的虎媽田雨嵐。（圖：中天娛樂台提供）

演技派女星蔣欣主演電視劇「小捨得」，劇中飾演強勢苛刻的「虎媽」田雨嵐，教育兒女「成績至上」，在看到姊妹宋佳的女兒表演唱歌後，為了在父親面前爭寵，她立馬叫兒子背出圓周率小數點後1000位，這橋段讓不少網友看了紛紛留言「在蔣欣身上看到我媽媽的身影」，引發共鳴。

戲外，蔣欣並未生兒育女，接到這部戲時，一開始感到驚訝，擔心無法詮釋好角色；後來為了挑戰，私下她邀戲裡的兒子出來吃飯、郊遊培養感情，更透過朋友加入家長群組，了解現實生活中媽媽對子女的教育想法。她笑說，群組中真的看到有些媽媽很瘋狂，會計較一些雞毛蒜皮的事，對於孩子的成績非常執著，恰巧與角色不謀而合。

其實「虎媽」的形成其來有自，除了個性使然，也有對孩子的期望，蔣欣在「小捨得」中，因內心自卑，就把期望放在兒子身上，也因此出現一般爸媽難以想像的舉動；例如孩子成績一下滑，她立刻找老師討論，或認為考卷出題有問題。她也不讓兒子吃太多水果，認為糖分高會發胖而影響智力，種種高壓教育讓孩子喘不過氣，她甚至說出情緒勒索慣用金句「我是為你好」來安撫兒子，導致兒子被逼瘋，出現幻覺。

蔣欣在「小捨得」中認為考卷有問題，導致兒子成績下滑。（圖：中天娛樂台提供）
蔣欣在「小捨得」中認為考卷有問題，導致兒子成績下滑。（圖：中天娛樂台提供）

不管是當年「後宮甄嬛傳」中的華妃，還是「小捨得」中的虎媽，角色都是爭議性高的人設，被問是否擔心被罵，蔣欣表示：「我不怕，也從來沒擔心過，我更希望有很多人能從角色身上學到教訓」。

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