保母爭議後 陳浩民夫妻吃小龍蝦「只聞味道」又挨轟

陳浩民一家已非首次因保母而引起爭議。（取材自微博）

50歲港星陳浩民與小16歲的女星蔣麗莎2011年結婚後，在5年的時間內火速生下3女1子，近幾年全家人移居中國上海居住。日前蔣麗莎開始直播帶貨，不過直播卻常引起爭議。

「噓！星聞」報導，日前陳浩民夫妻倆開直播吃小龍蝦，蔣麗莎先是親自下廚做了10斤小龍蝦，並提到：「我們吃小龍蝦不吃頭、不吃尾、不吃黃，就吸中間的一點味道。」畫面一出，許多網友留言說浪費，認為他們有錢也不能這樣糟蹋。對此，陳浩民出面解釋：「表示我們生活方式要的是質量，不是數量！我們感覺小龍蝦頭和尾挺髒的，但是又喜歡它的味道，所以我們一直都不吃，只聞味道。」

蔣麗莎則是被網友惹毛，直接在直播間與網友對罵，並諷刺有些人連龍蝦都吃不起，「我們家水龍頭水放多了一點，你們都覺得浪費，真是瞎操心，我們一直都這麼生活，也沒出現什麼不好的情況。大家還是管好自己，少管別人家的閒事」。

陳浩民一家已非首次因保母而引起爭議。（取材自微博）

陳浩民夫妻的舉動也引來網友熱議：「這種言論應該禁播」、「那買個調味料炒一下就好，還買小龍蝦幹嘛」、「黑紅也是紅，反正流量能變現」、「那就别直播，害怕别人說就别直播」、「你們是神仙嗎？只聞味道？」

事實上，蔣麗莎與陳浩民的言論常常惹出爭議，日前有網友問他們家的剩菜剩飯都怎麼處理，蔣麗莎則表示剩菜剩飯給保母打包，網友聽完紛紛砲轟他們不尊重人。隨後，蔣麗莎出面回嗆：「我每個月花2萬元（人民幣，約2945美元）工資請保母來幹活，而不是來享福的，誰家保母是用來養著的？我們家沒有讓保母上桌吃飯的習慣，既然我開工資給她，那她就應該做好自己的事情，我不是不尊重保母，我們給保母的工資在上海算是高的了。」一席話更是引發網友出征。