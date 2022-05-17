佟麗婭、陳思誠離婚後帶娃出遊 她貼心為前夫整理衣服

佟麗婭（左）和陳思誠（右）結束7年夫妻關係，但仍是朋友。（取材自微博）

參加首屆「新疆 小姐」選美出道的新疆女演員佟麗婭，2021年與導演 陳思誠在5月20日宣布離婚，結束7年婚姻。兩人當時發文感謝對方，並表示仍維持友好關係，日前就有媒體拍到佟麗婭和陳思誠帶著兒子和女星霍思燕聚會，兩人互動自然，相處融洽。

綜合媒體報導，佟麗婭和陳思誠在母親節 當天，帶著兒子和一群好友聚會。媒體分享的照片顯示，一群人約在公園會面，霍思燕最先到公園，兒子嗯哼拿著手機為媽媽拍照，嗯哼身邊疑似為從未曝光過的妹妹。

佟麗婭稍後帶著兒子朵朵跟霍思燕會合，她綁著丸子頭，穿著西裝外套，戴著黑框眼鏡，很有都市白領的味道。而朵朵則不時走到媽媽身邊擁抱、摟著媽媽的脖子。

不久後陳思誠到場，佟麗婭似乎把位置讓出來，陳思誠陪在兒子身邊，佟麗婭站在一邊看別處。當陳思誠蹲下和兒子聊天時，不小心露出衣服，佟麗婭也很自然地上前整理，兩人雖然離婚但沒交惡，也獲得網友一片稱讚。

其實，佟麗婭與陳思誠去年5月宣布離婚後，陳思誠不僅大方出席佟麗婭主演的新片活動，喊佟麗婭的暱稱「丫丫」，並稱讚佟麗婭演技好。同時，陳思誠還在8月發文為佟麗婭慶生，「朵朵媽，生日快樂，青春永駐！」並曬出佟麗婭陪伴兒子彈鋼琴的照片，佟麗婭也開心回應「謝啦」，互動大方。