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張藝興上綜藝發燒 沒核酸、沒上報 網罵翻

娛樂新聞組／綜合報導
張藝興生病發燒，引發違反防疫規定的爭議。(取材自微博)
張藝興生病發燒，引發違反防疫規定的爭議。(取材自微博)

「嚮往的生活」第6季已開播，加入年輕客人劉昊然、文琪和張宥浩與常駐嘉賓張藝興、張子楓和彭昱暢一起互動。沒想到的是，網友紛紛吐槽「無聊」，還因此上了熱搜，收視比上一期大跳水，從2億播放量降到3000多萬；張藝興還出現了發燒症狀，網友質疑為何不做核酸(PCR)、不上報，網路罵聲隆隆。

「嚮往的生活」是老牌綜藝，距離首次播出已經五年了，如今也已經播到了第六季，似乎到了瓶頸期。網友直指，平淡如水，爆笑的場面越來越少，還有人說，追不下去了。

鳳凰網報導，在新一季節目裡面，常駐成員張藝興幾乎全程都在生病，只見他發燒虛弱地躺在床上一整天，隔天清晨依舊趴在被窩裡無法起身，看起來十分虛弱，蘑菇屋的兩個前輩分別對張藝興表示了關心，何炅去房間裡幫張藝興量體溫，黃磊則端上雞湯來關心。

本來看起來還算溫馨的畫面，播出後卻遭到質疑。網友說，張藝興發燒卻還是繼續錄節目，也沒有及時送醫院報備，為什麼不做核酸檢測

根據錄製時間來看，這一期節目是於3月在海口拍攝，張藝興、張子楓等人都在3月11日結束錄製離開，隨後張藝興啟程前往上海。

根據海口市3月防疫規定，如果出現發燒，要迅速去醫院報備，如果張藝興沒有前往醫院，非常可能違反了防疫規定。

「嚮往的生活」第六季開播，左起為張藝興、黃磊、何炅、張子楓和彭昱暢。(取材自微博...
「嚮往的生活」第六季開播，左起為張藝興、黃磊、何炅、張子楓和彭昱暢。(取材自微博)

防疫 檢測

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