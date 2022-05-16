汪小菲爭當「劉畊宏男孩」 狂刷送禮撇破產

劉畊宏直播跳健身操，汪小菲狂刷禮物。(取材自微博)

台灣男星劉畊宏近來在抖音平台直播健身 操，已成為一股風潮，網友們紛紛跟跳成為「劉畊宏女孩」、「劉畊宏男孩」，日前連汪小菲 都前來朝聖，還狂刷禮物，而劉畊宏也親在直播回應。

綜合媒體報導，日前劉畊宏在直播跳健身操，有網友發現日前傳出破產 的汪小菲也來觀看朝聖，還狂刷了一堆禮物，讓他成為當下禮物榜第二名，撇「破產說」。而劉畊宏看到後也回應「哈哈哈，歡迎你加入我們的大家庭，留得青山在，不怕沒柴燒」，然後也鼓勵「不管事業多麼的忙碌，健康也很重要」。

據陸網瘋傳影片，劉畊宏和妻子王婉霏直播時，汪小菲大方送出「火箭」，根據百度網站資訊，平台打賞「火箭」約1000元（人民幣，下同，約148美元），成了刷禮物排行第二高，被網友稱榜二大哥。

王婉霏注意到汪小菲上線，休息期間對著鏡頭揮手打招呼「你好你好」。劉畊宏隨即說：「歡迎你跟我們一起來跳操，加入到我們這個大家庭裡面，只要大家身體健康，留得青山在，不怕沒柴燒。」這段互動火速成為熱搜話題。

劉畊宏健身直播在上海封控期爆紅，眾多名人、明星都默默觀看直播運動，廣大民眾透過健身直播運動紓壓，改變了當地直播帶貨的風潮，現在健身成為熱門話題。

事前「神祕富二代」秦奮也悄悄追看直播，單場直播送出40多個「嘉年華」，「嘉年華」是平台的打賞制度，送出一次「嘉年華」需要3000元，送出40多個推測斗內12萬元以上。