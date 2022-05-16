我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

汪小菲爭當「劉畊宏男孩」 狂刷送禮撇破產

娛樂新聞組╱綜合報導
劉畊宏直播跳健身操，汪小菲狂刷禮物。(取材自微博)
劉畊宏直播跳健身操，汪小菲狂刷禮物。(取材自微博)

台灣男星劉畊宏近來在抖音平台直播健身操，已成為一股風潮，網友們紛紛跟跳成為「劉畊宏女孩」、「劉畊宏男孩」，日前連汪小菲都前來朝聖，還狂刷禮物，而劉畊宏也親在直播回應。

綜合媒體報導，日前劉畊宏在直播跳健身操，有網友發現日前傳出破產的汪小菲也來觀看朝聖，還狂刷了一堆禮物，讓他成為當下禮物榜第二名，撇「破產說」。而劉畊宏看到後也回應「哈哈哈，歡迎你加入我們的大家庭，留得青山在，不怕沒柴燒」，然後也鼓勵「不管事業多麼的忙碌，健康也很重要」。

據陸網瘋傳影片，劉畊宏和妻子王婉霏直播時，汪小菲大方送出「火箭」，根據百度網站資訊，平台打賞「火箭」約1000元（人民幣，下同，約148美元），成了刷禮物排行第二高，被網友稱榜二大哥。

王婉霏注意到汪小菲上線，休息期間對著鏡頭揮手打招呼「你好你好」。劉畊宏隨即說：「歡迎你跟我們一起來跳操，加入到我們這個大家庭裡面，只要大家身體健康，留得青山在，不怕沒柴燒。」這段互動火速成為熱搜話題。

劉畊宏健身直播在上海封控期爆紅，眾多名人、明星都默默觀看直播運動，廣大民眾透過健身直播運動紓壓，改變了當地直播帶貨的風潮，現在健身成為熱門話題。

事前「神祕富二代」秦奮也悄悄追看直播，單場直播送出40多個「嘉年華」，「嘉年華」是平台的打賞制度，送出一次「嘉年華」需要3000元，送出40多個推測斗內12萬元以上。

劉畊宏(前)直播跳健身操，汪小菲狂刷禮物。 (取材自微博)
劉畊宏(前)直播跳健身操，汪小菲狂刷禮物。 (取材自微博)

健身 汪小菲 破產

上一則

去年閃嫁 華原朋美：老公瞞婚、家暴前妻

下一則

「奇異博士2」北美賣座 前007丹尼爾克雷格差點客串

延伸閱讀

張穎穎再曬鴿子蛋鑽戒 還開賓士跑車野餐…被爆汪小菲送的

張穎穎再曬鴿子蛋鑽戒 還開賓士跑車野餐…被爆汪小菲送的
網傳下月破產？汪小菲：解封後再開5家店

網傳下月破產？汪小菲：解封後再開5家店
爆餐廳歇業下月恐破產？汪小菲駁：解封後還有5店要開

爆餐廳歇業下月恐破產？汪小菲駁：解封後還有5店要開
離婚大S不到半年 汪小菲自曝「喜訊」 網見亮點：好有愛

離婚大S不到半年 汪小菲自曝「喜訊」 網見亮點：好有愛

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

2022-05-13 22:19
楊冪身為頂流女星，衣著價格不便宜。（取材自微博）

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

2022-05-14 02:28
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。圖／摘自twitter

強尼戴普網路人氣旺 放下官司歐洲度假 安珀如過街老鼠

2022-05-14 16:41
馬思純曾以「七月與安生」拿下金馬影后。取材自微博

金馬影后馬思純爆已婚 赴英待產淪女僕服侍男友

2022-05-10 01:07
伊能靜近期宅家防疫，曬自拍萌照。(取材自Instagram)

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

2022-05-14 08:57
李靚蕾開心在IG限時動態分享小孩的手寫母親節卡片。圖／摘自IG

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

2022-05-08 12:49

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人