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楊冪3扮「狐仙」 網友：別再拍古偶了

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪去年演出「斛珠夫人」，臉部靠的是濾鏡修圖。 （取材自微博）
楊冪去年演出「斛珠夫人」，臉部靠的是濾鏡修圖。 （取材自微博）

35歲歲楊冪多年來一直立於圈中頂流位置，一舉一動都引起矚目，就連一張路透相也能轟動全網，人氣可見一斑。近日，有網友發現「狐妖小紅娘月紅篇」開通微博超話，有傳楊冪、龔俊將主演劇版，官方微博更呼籲兩人粉絲申請做超話主持，掀起大量網友熱議。

香港01報導，「狐妖小紅娘」是庹小新創作的連載於騰訊動漫的漫畫作品，屬於玄幻戀愛類型，擁有大批書粉，如果影視化，不外乎是仙俠古偶題材。

然而，這個消息遭到不少楊冪粉絲反對，因龔俊於3月拍戲時，在當地禁堂食的情況下，他帶同合作的女演員鍾楚曦以及助理於餐廳用餐，被指違反防疫規定，雖然其後劇組發布聲明指該餐廳是劇組包場借用，但網友依然不買帳，所以不少楊冪粉絲鬧爆其工作室，表示不應該與「風險藝人」合作。

據報導，除此之外，亦有不少網友認為，楊冪近年總是在古偶劇中打轉，去年在「斛珠夫人」中，面部全靠濾鏡修飾，年紀已經不適合之餘，早應該轉型，同期的其他花旦都不時拍攝都市劇或者正劇等，希望她可以接拍其他類型劇集。

其後，有粉絲在微博透露已與楊冪公司溝通，指她已確認出演。其實這已經是楊冪第三次做「狐仙」角色，早在2005年，她便在劇集「新聊齋志異之小倩」中飾演過「聶小倩」，第二次就是爆劇「三生三世十里桃花」中的「白淺」。雖則很多網友對於楊冪再拍古偶劇已經審美疲勞，但到劇集播出時，收視與討論度都頗高，號召力依然強勁。

龔俊3月拍戲時爆出違反防疫規定風波。 （取材自微博）
龔俊3月拍戲時爆出違反防疫規定風波。 （取材自微博）

楊冪 微博 香港

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