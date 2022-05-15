我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

陳曉「好好說話」 當上中年「和事佬」

娛樂新聞組／綜合報導
陳曉在新劇中首度挑戰中年人角色。 （取材自微博）
陳曉在新劇中首度挑戰中年人角色。 （取材自微博）

由楊棟執導，郝戎、相月紅編劇，陳曉、王曉晨、王耀慶、曾黎等人主演的中國都市情感劇「好好說話」正在熱播。劇中，陳曉首度嘗試出演外冷內熱的民生調解節目主持人，他在不斷解決各類矛盾糾紛的過程中，也逐漸解開了自己與母親的心結，最終投身司法系統，蛻變為一名真正的人民調解員。

羊城晚報報導，孤僻高傲、人到中年、事業瓶頸、後輩虎視眈眈、原生家庭創傷懸而未決…劇中，陳曉飾演的楊光非但沒有主角光環，反而面臨重重人生難題。

陳曉坦言，年屆40歲的楊光是自己首度飾演的中年人形象，角色類型是他此前從未遇到過的，這給他帶來了全新的創作體驗。

在調解工作之外，楊光個人的生活經歷成為該劇敘事的另一條線索——離家多年的母親張文意欲要回房產一事，引出了楊光特殊的家庭關係，揭開了他童年的心理創傷，也推動了楊光與律師廖望（王曉晨飾）的交集，並引發後續的種種轉折。過程中，楊光逐漸理解了母親，對她的態度也開始慢慢轉變。陳曉表示人物的成長是緩慢的，因而自己採取盡量收斂的方式，去展現人物的變化：「盡量不去做刻意處理，有的時候，前後一點點變化就足夠了。」

最終，全身心投入調解一個個「疑難雜症」的楊光在不斷幫助別人的過程中也治癒了自己。

談及劇中讓自己印象最深刻的一場戲，陳曉毫不猶豫地表示是楊光的蛻變：「拍到快尾聲的時候，有一場戲是講我放棄了主持人的職業，回歸到司法系統擔當一名真正的人民調解員。從角色來講，楊光慢慢發現在這個社會當中，每個人都有他的職能，他發現人民調解員的這個身分更加適合自己，他找到了屬於自己的一片事業新天地。」

民調

上一則

同框豬哥亮 謝金燕飆淚：這是我們最好的樣子

下一則

「水中蛟龍」染疫 麥莉前男友寇弟險沒命

延伸閱讀

陳曉、陳妍希屢傳婚變 上海PCR洩婚姻實況

陳曉、陳妍希屢傳婚變 上海PCR洩婚姻實況
不明原因兒童肝炎有輸入風險 張文宏：應儘早做準備

不明原因兒童肝炎有輸入風險 張文宏：應儘早做準備
張文宏：上海抗疫成效初顯 重症救治面臨挑戰

張文宏：上海抗疫成效初顯 重症救治面臨挑戰
潘粵明飆演技 王鷗氣場全開… 看他們在新劇相愛相殺

潘粵明飆演技 王鷗氣場全開… 看他們在新劇相愛相殺

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

2022-05-13 22:19
楊冪身為頂流女星，衣著價格不便宜。（取材自微博）

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

2022-05-14 02:28
馬思純曾以「七月與安生」拿下金馬影后。取材自微博

金馬影后馬思純爆已婚 赴英待產淪女僕服侍男友

2022-05-10 01:07
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。圖／摘自twitter

強尼戴普網路人氣旺 放下官司歐洲度假 安珀如過街老鼠

2022-05-14 16:41
李靚蕾開心在IG限時動態分享小孩的手寫母親節卡片。圖／摘自IG

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

2022-05-08 12:49
伊能靜近期宅家防疫，曬自拍萌照。(取材自Instagram)

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

2022-05-14 08:57

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係