陳曉「好好說話」 當上中年「和事佬」

陳曉在新劇中首度挑戰中年人角色。 （取材自微博）

由楊棟執導，郝戎、相月紅編劇，陳曉、王曉晨、王耀慶、曾黎等人主演的中國都市情感劇「好好說話」正在熱播。劇中，陳曉首度嘗試出演外冷內熱的民生調解節目主持人，他在不斷解決各類矛盾糾紛的過程中，也逐漸解開了自己與母親的心結，最終投身司法系統，蛻變為一名真正的人民調 解員。

羊城晚報報導，孤僻高傲、人到中年、事業瓶頸、後輩虎視眈眈、原生家庭創傷懸而未決…劇中，陳曉飾演的楊光非但沒有主角光環，反而面臨重重人生難題。

陳曉坦言，年屆40歲的楊光是自己首度飾演的中年人形象，角色類型是他此前從未遇到過的，這給他帶來了全新的創作體驗。

在調解工作之外，楊光個人的生活經歷成為該劇敘事的另一條線索——離家多年的母親張文意欲要回房產一事，引出了楊光特殊的家庭關係，揭開了他童年的心理創傷，也推動了楊光與律師廖望（王曉晨飾）的交集，並引發後續的種種轉折。過程中，楊光逐漸理解了母親，對她的態度也開始慢慢轉變。陳曉表示人物的成長是緩慢的，因而自己採取盡量收斂的方式，去展現人物的變化：「盡量不去做刻意處理，有的時候，前後一點點變化就足夠了。」

最終，全身心投入調解一個個「疑難雜症」的楊光在不斷幫助別人的過程中也治癒了自己。

談及劇中讓自己印象最深刻的一場戲，陳曉毫不猶豫地表示是楊光的蛻變：「拍到快尾聲的時候，有一場戲是講我放棄了主持人的職業，回歸到司法系統擔當一名真正的人民調解員。從角色來講，楊光慢慢發現在這個社會當中，每個人都有他的職能，他發現人民調解員的這個身分更加適合自己，他找到了屬於自己的一片事業新天地。」