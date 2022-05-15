「火雲邪神」自爆拒寫悔過書 被封殺近20年

息影近20年後，梁小龍藉「功夫」中的大反派火雲邪神一角暴紅。（取材自豆瓣電影）

現年74歲的梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍一起被稱為香港 演藝圈「四小龍」，當年梁小龍憑劇集「大俠霍元甲」中陳真一角享負盛名，但之後沉寂多年，直至2004年在電影 「功夫」中飾演火雲邪神再次暴紅。近日梁小龍拍片大談自己息影近20年的原因，更剖白被封殺的真相。

香港01報導，1981年梁小龍因劇集「大俠霍元甲」而暴紅，翌年他在「陳真」中更擔正做主角，憑拳拳到肉的真功夫令人大開眼界，80年代中期他應邀到內地發展，當時他曾發表過一番言論：「這是我人生中第一次踏上自己的祖國，觀眾對我熱情友好如親人，讓我深受感動，作為一名中國人，我默默的祝福祖國經濟的騰飛！」

結果梁小龍因而遭到封殺：「當時我想我都工作了那麼多年了，很累很累，算了吧先休息一段時間吧。」

結果等了三年，仍然沒有人找梁小龍拍戲，令他陷入經濟困境，當時台灣自由工會以言論不當為由，要求梁小龍寫悔改書，但他拒絕。自此沒有人再找梁小龍拍戲，他亦因而被迫息影，淡出演藝圈。

據報導，梁小龍淡出演藝圈後曾在國外開餐館，又曾在內地開賓館、酒樓，生意做得有聲有色，直至周星馳 多次邀請他出山，出演「功夫」中的大反派火雲邪神一角，重回觀眾視野，但他與周星馳卻發生矛盾，公開痛批對方太虛偽，雙方關係徹底鬧翻。

之後梁小龍陸續參演了不少功夫電影，包括「打擂台」、「不二神探」等，近年梁小龍已經產量大減，去年他與元華、元秋等主演的內地網路電影「火雲邪神」系列上映，但因電影劇本與製作質素差，被網民狠批消費星爺，而梁小龍現時除了現身各種武術活動指導後輩之外，亦積極經營直播帶貨。