陳奕上海關45天 自學成天菜大廚 還靠貓罐頭換糧食

陳奕靠著網路自學，現在什麼菜都會煮。（圖：陳奕提供）

上海封城 至今已持續一個半月，不少民眾抱怨物資分配不均，有錢也難買到食物，近期意外掀起一陣「以物易物」熱潮。目前人在上海的陳奕透露，自己靠著一罐貓飼料搶換到兩顆火龍果，終於體會到「遠親不如近鄰」的道理。

陳奕今年過完年就到上海等待3月新戲開拍，無奈遇上海疫情再起封城，至今被關了45天。他表示剛開始還好，關久了真的會厭世，為了讓自己忙碌不亂想，他靠YouTube、抖音和小紅書上網學作菜。剛開始因為買不到蔥只好自種，他利用裝蛋的容器以水耕法栽種，花了小巧思，最後連自耕的蘿蔔都開花，已變自耕農。

陳奕因為封城手藝大躍進，他說天氣好可以在陽台待一整天。（圖：陳奕提供）

封城意外開發了陳奕多項才藝，過去連蛋都不會煎的他，靠自學料理牛排、漢堡甚至紅燒肉、雞湯等都能端上桌。食材全靠鄰居幫忙或團購，他加入了兩個各有500人的住戶大群，大家互相幫忙及「以物易物」的方式，換到很多有價值的商品。他說：「我就用3罐啤酒換到香蕉跟蘋果，之前因為有餵過流浪貓，剩下的貓罐頭換到兩顆火龍果，因為不敢吃茄子，也用這個換到蔬菜。」

今年母親節 陳奕加入的群組開放賣100束鮮花，他搶到最後一束，拍了照片傳給母親看，隔岸慶祝母親節。他笑說：「大家都是在群組中看有人需要什麼，然後就放在門口後離開，彼此不會見到面，真的體會到遠親不如近鄰這個道理，以前大家見到面頂多點點頭，沒想到現在大家這麼友好。」

陳奕住的長寧小區最近可以下樓走走，他利用時間每天跑5公里，在家就用水桶健身 維持身材，唯一不方便的是，無法出去剪頭髮，只好拿剪鼻毛的剪刀修剪湊合。唯一開心的消遣，就是有會拉小提琴的住戶，號召大家在陽台開演唱會。現在大家都在等待新政策，因為要離開必須先提申請，所以都還在等，希望能早日出關。