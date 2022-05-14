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中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

余文樂飛美突發機上恐慌症 求助空服：「我要死了」

記者陳建嘉／綜合報導
余文樂與好友相聚慶祝感恩節。（圖：尚慶創意提供）
余文樂與好友相聚慶祝感恩節。（圖：尚慶創意提供）

港星余文樂經營潮牌有成，最近也成功開賣自家NFT，個人YouTube頻道「Inside Out」也廣受好評。而他為了頻道拍片飛來美國紐約，自曝在飛機上恐慌症發作，頓時坐立難安，摘掉安全帶跑去找空服員說要下飛機，「我不行了，我要死了」。

余文樂透露，這已非他首次恐慌症發作，其實他之前飛法國時，一起飛就覺得內心不安，離開跑道那一刻，忍不住跑去向空服員表明想下飛機；但飛機已升空，空姐讓他趕快回座位，最後吃了藥，症狀才緩解。

沒想到這次發作比上次嚴重，讓他直喊「我真的要死了」，雖然吃過藥後，症狀慢慢緩解，但飛機快降落時又再度發作。不過余文樂心想已吃了藥，「那我也沒辦法了」，最終靠著意志撐過去。

根據YouTube影片，開往紐約市區的漆黑路上，看到曼哈頓燈火通明的模樣，余文樂內心百感交集。而他在經典老餐廳用餐時，同桌友人還秘密請帥氣服務生端出蛋糕，為余文樂唱生日歌慶生，令他難忘。

余文樂慶生之餘此行也造訪了傳奇塗鴉大師FUTURA，並探訪他位於布魯克林、可以直窺自由女神像的新工作室。兩人聊藝術聊得開心，FUTURA更暢聊他對香港的喜愛，還提到自己1981年應邀赴香港布展的工作經驗，余文樂只得笑說自己當時剛出生，「當時我可能還住在醫院裡，幫不上你的忙！」

香港 YouTube 紐約市

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