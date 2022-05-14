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楊洋「且試天下」淋雨戲拍2天差點虛脫 播出只剩2秒粉絲氣炸

記者杜沛學／綜合報導
楊洋很喜歡自己在「且試天下」中的造型。（取材自微博）
楊洋很喜歡自己在「且試天下」中的造型。（取材自微博）

集結男神、女神楊洋與趙露思主演的電視劇「且試天下」剛開播就引起許多爭議，包括虐馬、抄襲、亂改原著等，不過卡司堅強，仍受到許多粉絲關注、繼續觀看，流量已衝破20億。不過戲紅是非就更多，目前劇情已接近尾聲，楊洋戲分開始走虐，他曾表示印象最深刻、最期待播出的一場淋雨戲，卻被刪光光，只剩2秒背影，讓粉絲氣炸。

劇中楊洋飾演的「二皇子豐蘭息」有另一個身分，是江湖上有名的「黑豐息」，隱藏身分被張豐毅飾演的「父王」發現，忌憚他功高震主，而楊洋雨中跪在宮門外請求父王原諒。他曾透露這場戲拍了足足兩天，淋雨淋到快虛脫、差點站不起來，但還是用盡力氣吼出台詞，因此很期待這場戲的播出，沒想到最終出現畫面僅有約兩秒，還只是背影，粉絲紛紛替他抱不平。

楊洋淋雨戲拍了兩天卻幾乎被剪光，讓粉絲氣炸。（取材自微博）
楊洋淋雨戲拍了兩天卻幾乎被剪光，讓粉絲氣炸。（取材自微博）

粉絲直呼心疼楊洋：「戲裡戲外都好慘」、「最期待的重頭戲就這樣剪沒了」，有人說「邊看邊哭」、「大受震驚」，並怒嗆製作人：「你有心嗎？」、「錢多嗎？」、「這部戲配不上楊洋的演技和努力。」

不過楊洋也曾表示，拍攝「且」劇劇組氛圍相當歡樂，也非常喜歡自己這次的古裝造型。他多年未演古裝劇，受訪時曾被問及，過去幾年挑戰不同角色，再度演出古裝劇是否打「安全牌」？他稱：「我沒有走過一個安全的路，也沒有特別想要轉型，只是在演我喜歡的角色，以及我想挑戰的角色。」

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