劉嘉玲低調回港,找美髮師好友整理頭髮。(取材自小紅書@劉嘉玲)

香港 知名女星劉嘉玲工作繁忙,先前透露人在上海,並出門去做核酸檢測,不過昨天已回到香港,還不小心曝光自己的破億豪宅,劉嘉玲在11日在小紅書上傳一張與金髮洋男的貼臉照,引人好奇,原來該男是知名髮型師Kim Robinson,如果要給他整理一次頭髮至少要6000港幣(約764美元),劉嘉玲的發文座標則已從先前的上海到了香港。

在照片中,只見劉嘉玲臉色紅潤,頂一頭俏麗短髮,輕靠在Kim的胸口,左手勾著他的頭貼臉拍照,看得出兩人極好交情,Kim貼出與劉嘉玲的合照後留言「很高興跟妳在一起it's always happy to be with you.」。

據傳Kim的客戶有極多大明星,包括梅艷芳、林青霞、林憶蓮、汪明荃,然則劉嘉玲回到相隔1年多不見的香港,卻未必能見到丈夫梁朝偉 ,只因梁朝偉也常往外跑,4月下旬還與日本 男星妻夫木聰在東京吃飯,其實劉嘉玲曾說老公很享受寂寞,「可以一個人飛去日本住幾個月,他要有私人空間,我就給他囉,和他相處真的要有很大包容心。」