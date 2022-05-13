張柏芝曬母子慶生照 曝光2兒正臉…激似謝霆鋒

張柏芝罕見在社群平台分享母子三人合照。（取材自微博）

41歲香港女星張柏芝 和男星謝霆鋒 有一段六年婚姻，育有兩個兒子Lucas和Quintus；離婚後她於2018年祕密生下小兒子Marcus，連生父身分都保密，引起熱議。張柏芝近年鮮少公開兒子們的長相，但日前是二兒子Quintus的12歲生日，她罕見在社群 平台分享母子三人合照，帥兒子的顏值引發關注。

張柏芝在Quintus生日當天，準時在0時整於微博發文為兒子慶生：「喜小的少年啊，你還未成熟，但已在路上，生活的熱鬧和生命的驕傲，你一樣不少。」她同時上傳一段短影片，曬出與兒子的今昔對比。

影片中，第一幕是母子多年前的舊照，張柏芝綁著高馬尾、穿著豹紋連衣裙，親密地摟著兩個兒子，氣氛溫馨。

另一張則是近期的照片，張柏芝穿著白色上衣搭牛仔褲，美貌沒變化，笑容依舊甜美；唯二不同的是Lucas和Quintus都長大了，且繼承高顏值父母的基因，模樣清秀，網友紛紛留言讚嘆Lucas和Quintus從小帥到大，甚至直言無論臉蛋或氣質都有謝霆鋒的影子，尤其14歲大兒子Lucas，五官和謝霆鋒如出一轍。

張柏芝（中）為二兒子Quintus慶生，曝光兩個兒子的帥臉。（取材自微博）

網友也紛紛留言，看好兩人未來也有機會前進演藝圈；事實上，張柏芝曾在節目上被問道，如果兒子想進演藝圈，會有什麼想法？她大方接受：「我完全不會抗拒」，更驕傲表示，如果比她或是謝霆鋒更好的話，會百分之百支持。