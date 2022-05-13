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張穎穎再曬鴿子蛋鑽戒 還開賓士跑車野餐…被爆汪小菲送的

娛樂新聞組／綜合報導
張穎穎日前在社群平台曬出野餐照，左手無名指鴿子蛋鑽戒，和她3月公開的照片一模一樣。（取材自小紅書）
張穎穎日前在社群平台曬出野餐照，左手無名指鴿子蛋鑽戒，和她3月公開的照片一模一樣。（取材自小紅書）

女星大S去年11月與富商汪小菲官宣離婚，沒想到之後媒體爆出汪小菲婚內出軌中國女星張穎穎，公開同遊三亞、當街十指緊扣等照片證據，網路更瘋傳兩人穿情侶羽絨衣等。先前張穎穎PO出手戴鴿子蛋鑽戒等照片，被網友批評是「心機小三博上位」，被台灣媒體稱為「最強狗仔」的葛斯齊則加碼爆料，汪小菲大手筆送了她一輛要價台幣800萬（約26.7萬美元）的賓士敞篷跑車，並曝光照片。

張穎穎最近在小紅書曬出多張野餐照片，只見她穿著細肩帶上衣、露出小蠻腰，身旁被捧花圍繞花；網友則發現她的左手無名指又出現一枚鴿子蛋鑽戒，和3月公開照片中的鑽戒一樣，當時她聲稱是自己買的，但網友都不以為然。此外，這次她的照片留言處，有人直接稱她「汪嫂」，她也未如先前暴怒刪留言，網友議論紛紛「是默認了身分嗎？」

狗仔葛斯齊則表示，收到爆料指出汪小菲不只為張穎穎租房子，先前把還自己的Range Rover給她用，並安排司機專門接送；最近幾個月張穎穎要求買新車，他更大手筆買了賓士AMG GTC敞篷跑車送給她。

從曝光的獨家照片中可以看到，張穎穎穿著一模一樣的黃色細肩帶衣服，副駕位子上也放著花束，顯示她開著敞篷車出去野餐。

汪小菲 大S 小紅書

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