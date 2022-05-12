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章子怡與汪峰打羽球曬恩愛 他被揪「禿頭凸肚」飄大叔味

娛樂新聞組／綜合報導
章子怡（左）、汪峰一直給人恩愛形象。（取材自微博）
章子怡（左）、汪峰一直給人恩愛形象。（取材自微博）

女星章子怡43歲保養得宜，去年更在電視劇「上陽賦」中扮起少女。章子怡2015年閃婚歌手汪峰，婚後生下一子一女，也對汪峰與前妻所生下的女兒「小蘋果」視如己出，一家五口生活美滿。不過，近來有網友巧遇章子怡與汪峰打羽毛球，卻驚見50歲的汪峰挺著大肚腩，而且已經輕微禿頭，引發熱議，網友紛紛稱讚章子怡是「真愛」。

網友分享的影片中，只見章子怡頭戴著棒球帽，身穿黑色運動裝，汪峰則是穿白色T恤及黑色短褲，都打扮得相當休閒。打球過程中，汪峰時不時主動發球給愛妻，兩人對打，一來一往配合得十分有默契。

汪峰（右）與老婆章子怡甜蜜打羽球，卻被眼尖網友揪出頭頂童山濯濯。（取材自微博）
汪峰（右）與老婆章子怡甜蜜打羽球，卻被眼尖網友揪出頭頂童山濯濯。（取材自微博）

只不過有網友發現，年過半百的汪峰已有些發福，彎腰時腹部凸出，頭頂正中央也髮量稀疏，隱隱可見頭皮膚色。不少網友看了感嘆：「汪峰老師也加入了禿頂隊伍」、「知道汪峰為什麼喜歡戴帽子了」、「估計是熬夜寫歌太久了吧」、「章子怡是嫁給了愛情。」

汪峰與章子怡結婚7年，前陣子被瘋傳離婚，章子怡本人曾火大闢謠：「假的！峰哥明早該告誰告誰！」；而2月9日汪峰也曬出幫老婆慶生文說：「今天我對妳的心願就是快樂，快樂是多麼簡單卻不簡單的東西，希望它能永遠伴你左右。生日快樂，親愛的子怡。」章子怡隨即轉發，開心說：「所求皆所願，所願皆所得，謝謝生命中的所有美好。」打破婚變謠言。

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