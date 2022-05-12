洛杉磯逛街遇中國粉絲 谷愛凌「激動」回應被讚超可愛

谷愛凌在中美兩國都是寵兒。（取材自微博）

北京冬奧 會自由式滑雪奧運冠軍谷愛凌 近日回美國，準備進入大學就讀；而她在開學前沒閒著，先後前往紐約、邁阿密參加活動，日前又現身洛杉磯 ，和母親一起逛街，並與粉絲親切合影。

網易娛樂報導，18歲的谷愛凌在中美兩國都是寵兒，此前出席了在紐約舉行的Met Gala，上周末又受邀現場觀看F1邁阿密站比賽。此外，谷愛凌還在邁阿密海上衝浪、騎水上摩托車，享受與大自然親近的美好假期。

谷愛凌（左）在洛杉磯逛街，與巧遇的粉絲合照。（取材自微博）

近日，又有網友表示在洛杉磯偶遇谷愛凌和母親谷燕一起逛街。這名中國網友表示，谷愛凌今天穿著一身黑色、寬大的套裝，戴著一條金鏈子，頭上頂著墨鏡。

網友興奮發文說，「我太太太太幸運了！我的天啊！從在紐約看到谷愛凌也在的時候，就一直和我朋友說，我也好想遇到，在中央公園附近瘋狂徘徊。結果今天一到LA就被我遇到了，真的超級激動，到現在都語無倫次！」她大讚谷愛凌本人顏值高，也很親民。有其他網友問，「妳們有交流嗎？」該網友回答，「有！她人真的巨nice，還和我們聊天呢！而且我剛看到她很激動，她也跟我一起激動，太可愛了。」並曬出合照。

看到谷愛凌的最新動態，網友們紛紛表示，「我也想偶遇小寶」「見過寶子的人對她的評價都很高」「這拍的像閨密逛街」。