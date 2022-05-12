劉嘉玲低調回港 合照貼臉金髮男 他被起底「消費一次6000」

劉嘉玲前陣子在上海時，很注重運動養生。（取材自微博）

氣質女星劉嘉玲日前在微博 分享一張與男子的合影，並配文：「Kim幫我快速剪髮。」據悉，這名男子是知名美髮師，一次收費超過6000港元（約764美元）。

網易娛樂報導，劉嘉玲日前現身髮廊，只見照片中她坐在黑色沙發上，身後站了一名男性友人。她向後伸出手摟著對方，並臉貼臉合影，表現非常親密。事實上，這名叫Kim Robinson的男子來頭不小，他是香港 頂級髮型師，所開設的美髮沙龍一次收費超過6000港元，相當奢侈。

儘管收費高昂，但Robinson的剪髮技術精湛，不僅劉嘉玲，林青霞、汪明荃等巨星也是他的常客。他跟娛樂圈也結下緣分，前年還接受TVB監製梅小青的邀請，客串電視劇「法證先鋒4」。

這次Kim幫劉嘉玲剪的新髮型，劉嘉玲顯然很滿意，對著鏡頭露出燦爛的笑容。

相較於Robinson的互動，不少網友將注意力放在劉嘉玲的IP地址上，上個月在上海隔離的她，原來已低調離開，且時隔一年多回香港。

不過劉嘉玲這次回港，可能暫時見不到老公梁朝偉 。梁朝偉經常飛往世界各地拍戲，兩周前並前往日本，演員妻夫木聰還分享了兩人在壽司店聚會的照片。他此行究竟是去拍戲還是旅遊，外界不太清楚。