周慧敏「玉女掌門人」威力不減 粉絲9成是年輕人

周慧敏透露收到粉絲來信，將近9成都是年輕人。（取材自微博）

「玉女 掌門人」周慧敏90年代紅遍兩岸三地，雖然曾淡出演藝圈，但近年重返幕前，仍是許多人心中永遠的女神。日前她突然罕見發出長文，表示看到新生代的歌手，用自己的方式演繹她的作品，相當感慨。

周慧敏談及最近的感受：「知道自己的作品能夠一直流傳下來，讓幾代人都能夠欣賞到和喜歡，已經非常高興。這兩年更看到新生代歌手於她們的重要舞台、用自己的方式表演我的歌，發揮都很好，看到無限感慨。因為這是傳承，的確是榮幸和暖心的。此外，同時發現在網路裡，有很多無論粵語流利或不流利的網紅和網友，都用心去學唱，還貼出來tag我，當然要比like啦。」

周慧敏也說：「雖然我已不太活躍了，因疫情 關係更沒有出來見大家。」不過她在回覆粉絲訊息時，發現近九成都是年輕人，「有些是因為喜歡『大時代』我的演出開始關注我，然後發現我也是歌手，而去找出我的作品來欣賞。有些是無意中聽到我的音樂作品而發現我原來是演『大時代』那名演員，讓他們興奮地找出更多我的作品去觀看」。也有許多粉絲是因為爸媽喜歡周慧敏，所以從小就聽周慧敏的歌長大，讓她覺得很有趣。