我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

「玉女掌門人」周慧敏發長文感慨：我已不太活躍了

記者黃保慧／即時報導
周慧敏透露收到粉絲來信，將近9成都是年輕人。(取材自微博)
周慧敏透露收到粉絲來信，將近9成都是年輕人。(取材自微博)

玉女掌門人」周慧敏90年代紅遍兩岸三地，雖然曾淡出演藝圈，但近年重返幕前，仍是許多人心中永遠的女神，昨（10日）突然罕見發出長文，表示看到新生代的歌手，用自己的方式演繹她的作品，相當感慨。

周慧敏談及自己最近的感受：「知道自己的作品能夠一直流傳下來，讓幾代人都能夠欣賞到和喜歡，已經非常高興。這兩年更看到新生代歌手於她們的重要舞台用自己的方式表演我的歌，發揮都很好，看到無限感慨。因為這是傳承，的確是榮幸和暖心的。此外，同時發現在網絡裡，有很多無論粵語流利或不流利的網紅和網友，都用心去學唱，還貼出來tag我，當然要比like啦。」

她也說：「雖然我已不太活躍了，因疫情關係更沒有出來見大家。」不過周慧敏在回覆粉絲訊息時，發現近九成都是年輕人，「有些是因為喜歡『大時代』我的演出開始關注我，然後發現我也是歌手，而去找出我的作品來欣賞。有些是無意中聽到我的音樂作品而發現我原來是演『大時代』那位演員，讓他們興奮地找出更多我的作品去觀看」。也有許多粉絲是因為爸媽喜歡周慧敏，所以從小就聽周慧敏的歌長大，讓她覺得很有趣。

周慧敏受封「玉女掌門人」。(取材自微博)
周慧敏受封「玉女掌門人」。(取材自微博)

玉女 疫情

上一則

不是「奇異博士」？班奈狄克自爆原要演「雷神2」反派

下一則

胡宇威、陳庭妮居家養病 被曾沛慈虧：要降溫

延伸閱讀

被女兒嫌在家不工作 曾愷玹復出演藝圈

被女兒嫌在家不工作 曾愷玹復出演藝圈
永恆之愛 粵語音樂 及見證分享晚會

永恆之愛 粵語音樂 及見證分享晚會
俄網紅全裸伴聖樹拍照 將遭峇厘島驅逐出境

俄網紅全裸伴聖樹拍照 將遭峇厘島驅逐出境
疫情扛不住 海底撈、上海網紅咖啡被迫兼做外賣

疫情扛不住 海底撈、上海網紅咖啡被迫兼做外賣

熱門新聞

馬思純曾以「七月與安生」拿下金馬影后。取材自微博

金馬影后馬思純爆已婚 赴英待產淪女僕服侍男友

2022-05-10 01:07
李靚蕾開心在IG限時動態分享小孩的手寫母親節卡片。圖／摘自IG

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

2022-05-08 12:49
周杰倫罕見曝光小女兒長相。圖／摘自IG

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

2022-05-06 10:50
陳妍希（右）和陳曉婚姻常被唱衰，但兩人感情至今仍甜蜜。（取材自臉書）

陳曉、陳妍希屢傳婚變 上海PCR洩婚姻實況

2022-05-11 02:28
楊冪母親節不會見女兒。圖／摘自微博

楊冪母親節要見女兒？前公公竟回「沒得安排」

2022-05-07 09:10
谷愛凌在中美兩國都是寵兒。（取材自微博）

洛杉磯逛街遇中國粉絲 谷愛凌「激動」回應被讚超可愛

2022-05-12 02:26

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼