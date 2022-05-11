「玉女掌門人」周慧敏發長文感慨：我已不太活躍了

周慧敏透露收到粉絲來信，將近9成都是年輕人。(取材自微博)

「玉女 掌門人」周慧敏90年代紅遍兩岸三地，雖然曾淡出演藝圈，但近年重返幕前，仍是許多人心中永遠的女神，昨（10日）突然罕見發出長文，表示看到新生代的歌手，用自己的方式演繹她的作品，相當感慨。

周慧敏談及自己最近的感受：「知道自己的作品能夠一直流傳下來，讓幾代人都能夠欣賞到和喜歡，已經非常高興。這兩年更看到新生代歌手於她們的重要舞台用自己的方式表演我的歌，發揮都很好，看到無限感慨。因為這是傳承，的確是榮幸和暖心的。此外，同時發現在網絡裡，有很多無論粵語流利或不流利的網紅和網友，都用心去學唱，還貼出來tag我，當然要比like啦。」

她也說：「雖然我已不太活躍了，因疫情 關係更沒有出來見大家。」不過周慧敏在回覆粉絲訊息時，發現近九成都是年輕人，「有些是因為喜歡『大時代』我的演出開始關注我，然後發現我也是歌手，而去找出我的作品來欣賞。有些是無意中聽到我的音樂作品而發現我原來是演『大時代』那位演員，讓他們興奮地找出更多我的作品去觀看」。也有許多粉絲是因為爸媽喜歡周慧敏，所以從小就聽周慧敏的歌長大，讓她覺得很有趣。