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楊冪天價身家曝光 開心男方「為錢交往」：因為我有錢

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪不擔心之後的對象只看上她的錢。（取材自微博）
楊冪不擔心之後的對象只看上她的錢。（取材自微博）

中國女星楊冪與港星劉愷威有段近5年婚姻，育有一女「小糯米」，恢復單身後，她的感情世界備受矚目。近日她在綜藝節目「毛雪汪」 最新預告中，霸氣分享自己的愛情觀，直言戀愛中的安全感來自於自身，還稱如果交往對象「是因為我有錢跟我好的話我可太開心了，因為我有錢。」 

童星出道的楊冪在沒有靠山、權勢的情況下，闖進演藝圈，曾演過電影「小時代」 系列、電視劇「三生三世十里桃花」 等作品，當年一部「宮鎖心玉」 讓楊冪大紅大紫，可以說這部劇讓楊冪從此走上了人生巔峰。

即使現在90後、00後小生不斷崛起，楊冪卻扛起了80後的大旗，娛樂圈內甚至稱她為「拚命三娘」，坐穩了「流量女王」的地位，楊冪曾在訪問中反覆強調，「女人一定要有自己的事業和人格，才能掌控自己的命運。」

楊冪日前在實境節目中化身愛情專家，當歌手毛不易問她：「戀愛的安全感來自於哪？」她表示是自身，並灑脫地說：「甚至就想說，如果他是因為我有錢跟我好的話，我可太開心了，因為我有錢。」展現十足的大女人性格。

楊冪自己也投資經紀公司「嘉行傳媒」，一手捧紅旗下藝人迪麗熱巴、張彬彬，外傳身價高達50億人民幣（約7.4億美元）。從最早結婚的85後小花，到機場帶貨女王第一人，再到自己開公司，楊冪在大眾心目中的「獨立女性」的形象根深柢固。

楊冪的金句一出，充分展現自信，隨即在網上引發熱議，眾人紛紛羨慕楊冪有顏又有錢，網友們讚嘆：「希望有天我也能說這些話」、「女王語錄更新」、「你就是我的人生導師」、「都是自己爭取來的，沒什麼不能說的！我就喜歡楊冪這樣的性格」。

楊冪。（取材自微博）
楊冪。（取材自微博）

楊冪 投資 電影

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