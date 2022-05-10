出道12年傳18緋聞 香港「緋聞王」閃婚日本美女主播

香港歌手吳業坤宣告結婚，曝光和新婚妻的背影合照。（取材自Instagram）

香港 32歲歌手吳業坤閃電宣布「小弟結婚了」，他在臉書曝光和老婆的合照，新婚妻雖然僅以背影入鏡，仍被網友挖出背景大有來頭，竟是日本 27歲美女主播、演員濱口愛子。

吳業坤透過無綫電視選秀節目「超級巨聲2」出道，涉及唱歌、主持、演戲，入行12年來緋聞 女友多達18人，被封「緋聞王」。不過，與電視台的合約到期後，吳業坤就將事業重心轉向日本，考取日文語文能力N2資格，順利在日本歌壇出道並開設YouTube頻道再次出發。

而他近日突然發文宣告結婚，吐露成為人夫心情，「感覺好微妙」，而他文中未曝光妻子身分，表示「暫時關於她的事情都想留一點空間，日後再介紹給大家認識」，沒想到網友已先挖出他的妻子是日本賽馬節目美女主播濱口愛子，擁有不少粉絲。

濱口愛子在本月1日便在推特上公開與老公甜蜜對視合照，並宣布自己在4月結婚的消息，當時她雖將男方的臉給遮住，但從外型、服裝、身材以及宣布結婚的時間點看來，都與吳業坤不謀而合，甚至也有媒體爆出老公是「香港歌手」，讓網友更加確定兩人的關係，婚後他們也將移居海外生活。濱口愛子目前已將社群帳號轉為不公開。