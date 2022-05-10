周揚青奢華衣帽間曝光 名牌丟滿地 網嘆：比我家還大

周揚青秀出家裡豪華的衣帽間。（取材自小紅書）

中國網紅周揚青 和台灣男星羅志祥 分手後依舊話題不斷，原本就有著富裕的家境，又經營自己的服飾品牌有成，是網友皆知的小富婆。近日她在小紅書 曝光家裡豪華的衣帽間，只見各式名牌衣物和包包隨意丟置在地，櫃子內的名牌包還隨意亂堆亂放，不少網友看了都說「有錢人的家就是不一樣」。

ETtoday報導，周揚青近日即將推出品牌新款，她在小紅書開心分享剛收到即將上架的新款衣服，為了拍照展示給粉絲看，將滿滿衣服鋪開在衣帽間地板。不過網友的注意力都被裝潢吸引，只見她背後整整有兩面牆都是落地櫃，裡面塞滿各式各樣名貴的包包，還有些零散放著的雜物和服飾。

周揚青寫下，「這好看的衣服太多了，真的有點兒不知道咋選擇。從今天開始，每天出門一套粉色，我要做今夏最辣的芭比girl！」網友則傻眼，「這衣帽間有一百坪吧」、「這個衣帽間真的是人間理想」、「想擁有同款衣帽間……和裡面的包包」、「有錢真好」、「藝人真的是太有錢了」、「人和人的差距」，甚至有人感嘆「這衣帽間跟我家一樣大」。

不過，也有些粉絲注意到周揚青的衣帽間雖然很大，但櫃子裡的東西收納得有些凌亂，調侃「果然美女家裡都是一樣的」、「濛濛啊，能不能把包包都擺整齊了啊」，但周揚青回應：「它們立不起來……而且都擺整齊太佔地兒了。」洩漏包包數量太大的困擾。