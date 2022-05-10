星二代「親密照外流」挨批早戀 爸爸發聲斥網路暴力

張亮的兒子14歲兒子天天約會照片外流，他發文譴責網路上對於兩個未成年孩子的網路暴力。（取材自微博）

中國第一男模張亮曾在2013年帶著當時6歲的兒子天天（張悅軒）參加節目「爸爸去哪兒」，不過，最近14歲的天天卻被流出疑似與女友拍攝的親密合照，許多網友批評「太早熟」，張亮親上火線嚴肅回應，認為正值青春期對異性有好感很正常，

新浪娛樂報導，近日網路瘋傳天天與相貌清秀的女孩多張自拍與短片，照片中小情侶除了牽手、從背後擁抱等，短片中天天更拉下口罩 親吻女方。照片傳開後，有網友認為未成年就談戀愛過度早熟，甚至有人批評兩人行為不當。

對此，張亮在微博 發長文回應，說自己上初中打籃球看到女同學送水給心儀的人，也會有羨慕的心情，「這個年紀青春期孩子對異性有好感也一種正常現象，但還是要有一個界限範圍。」

張亮強調，「還是那句大道理：是什麼年紀，就要做什麼年紀該做的事情！」直言小孩現階段最重要的事情還是讀書，而家長也應該做到引導的責任，讓孩子體會他們經歷的每件事情的對與錯。

有網友對女孩的長相、衣著指指點點的言論，張亮則嚴肅表示，作為父親，他強烈譴責網路上對於兩個未成年孩子的網路暴力，「孩子的每一步成長大都是大事，這些事情都會對他們的未來造成極大的影響。」認為教育 孩子的前提是尊重、理解及引導。

他表示雖然用理解孩子心態的方式去教育，效果會慢一些，但他希望小孩內心是坦然接受的，而不是只有嘴上服軟，「最後自己孩子成長中遇到問題出了問題我們也會第一時間嚴格關注，努力往好的方向引導教育！」