譚松韻變秘書狠嗆老闆有病 「總監」職場金句引共鳴

譚松韻飾演女主角寧檬，是個任勞任怨、24小時都在工作，老闆隨Call隨到的秘書。（圖：龍華電視提供）

林更新、譚松韻主演的「請叫我總監」開播後受討論，劇中許多「社畜」心聲引發觀眾共鳴，不僅替女主角「寧檬」氣憤，也替自己感到無力。

譚松韻劇中飾演女主角寧檬，是個任勞任怨、24小時都在工作，老闆隨Call隨到的秘書。譚松韻自然不做作的演技，成功演繹社畜無可奈何的辛酸，職場的煩惱與傷痛，巧妙地用喜劇元素呈現，尤其裡面台詞字字到位，讓觀眾更有既視感，在首兩集脫口而出的台詞：「所有老闆的病，都是被聽話的下屬寵出來的。」完全說出了社畜的心聲。

「寧檬」是個觀察入微、心思縝密、智商在線的人，有著金牌投資 人的夢想，卻陰差陽錯當了三年的秘書，為了轉職遭遇職場霸凌 ，老闆的冷嘲熱諷，同事的陷害與搶案子，讓寧檬越挫越勇，有好幾幕因為不被認可而爆發的情緒，從眼淚在眼睛打轉，或是喝醉酒打電話跟老闆嗆聲，讓觀眾自然代入真實人生，相當有感。

出道16年的譚松韻，對於表演之路有自己的堅持，認為要保留新人的心態，永遠去探索新鮮的東西，對角色不設限。她說自己就是原著粉，很喜歡寧檬的善良，但不愚善，尤其她很聰明又有口才，和陸既明（林更新飾）鬥嘴時，兩個像小學生吵架，誰也不讓誰，鬥到讓他啞口無言，相信會讓觀眾會心一笑。

林更新飾演的霸總陸既明，連他自己都討厭，脾氣不好又毒舌，為人又霸道，像極了職場中經常會遇到以自我為中心，不顧及員工感受的上司。林更新坦言，現實中自己不會跟這種人做朋友，不過，他覺得陸既明仍有可愛之處，時常口是心非，嘴硬心軟，因此常被打臉，但是永遠充滿自信，而林更新自帶喜感又傲嬌的表情，不只讓觀眾對他又氣又笑，連拍攝現場也笑聲不斷。

改編自紅九的同名小說 ，「請叫我總監」反映職場寫實面，社畜面臨夢想和現實的兩難選擇、下班或放假還要處理工作、生活與工作無法分軌、老闆永遠無法理解員工的付出、遇到不公義卻只能忍氣吞聲。

劇中寧檬發現公司高階主管吃回扣，但老闆卻置之不理，寧檬離去前對陸既明說：「我以為你只是脾氣壞了點，但終究是一個堅守道德的底線、不助長歪風的老闆，現在看來是我眼瞎了。」讓觀眾心有戚戚焉。而寧檬的善良、樂觀、堅韌、知世故而不世故，力爭上游的正面力量，就像給了社畜情緒宣洩的出口。