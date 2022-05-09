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演員秦怡百歲過逝 蔣介石看過她的戲、周恩來讚她最美

演員秦怡百歲過逝 蔣介石看過她的戲、周恩來讚她最美

記者陳言喬／即時報導
中國百年電影史的見證者和耕耘者、被稱為「人民藝術家」的秦怡，5月9日過逝，享年100歲。（中新社資料照）
中國百年電影史的見證者和耕耘者、被稱為「人民藝術家」的秦怡，5月9日過逝，享年100歲。（中新社資料照）

中國大陸知名老牌藝人秦怡過世，享耆壽100歲，秦怡被周恩來稱為「新中國最美的女性」，她在重慶飾演「清宮秘史」珍妃的舞台劇時，蔣介石、蔣經國都去看過她的戲。

中新社報導，被稱為「人民藝術家」和「最美奮鬥者」的秦怡，5月9日4時在復旦大學附屬華東醫院逝世，享年100歲。

秦怡是在1922年1月31日出生於上海。1938年，16歲的她從黃浦外灘走向抗戰大後方重慶，經介紹進入中國電影製片廠當演員。此後80餘年的演藝生涯，她先後參演40多部電影和電視劇，獲獎無數。

周恩來曾稱譽她為「新中國最美的女人」，大家尊稱她為「女神」。秦怡曾說：「我不怎麼保養，也不關注自己美不美。一個人長得怎麼樣、怎麼打扮並不重要，重要的是她的精神世界，以及對待工作的態度」。

秦怡在80歲以前堅持洗冷水澡，是為了保持健康的體魄，能照顧好自己的兒子與更好的工作。

另據澎湃新聞報導，1940年代秦怡在重慶話劇舞台已名聲大噪。她在楊村彬執導的「清宮秘史」中演珍妃轟動山城，連蔣介石、蔣經國都去看她的戲。

但秦怡的感情與家庭並不幸福，她唯一的兒子金捷又得了精神疾病，以致秦怡終生照顧兒子。金捷在媽媽秦怡的照顧下學會畫畫，2000年，好萊塢巨星阿諾史瓦辛格以2.5萬美元，通過拍賣買走了秦怡兒子金捷的「衡山公園」寫生畫，阿諾說，「秦怡是我崇拜的中國影星，同時她又是一位偉大的母親，為了患病的兒子，她做得太多太多」！

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