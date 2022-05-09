「我們懷孕了」韓庚母親節曝喜訊要當爸

韓庚(右)開心宣布老婆盧靖姍（左）懷孕了，還附上兩人都挺著孕肚的照片。（取材自微博）

男星韓庚與女星盧靖姍結婚兩年，在母親節 這天宣告準備要當爸的喜訊。

鏡週刊報導，出身韓團Super Junior的男星韓庚在母親節官宣好消息，結婚兩年半的他與老婆盧靖姍終於有喜，兩人在官方微博宣布：「我們懷孕了！」「我們晉級了！」夫妻倆趣味十足地拍了多款造型，韓庚也故意將自己畫了個大肚特效妝，與老婆肚皮親肚皮，嘴巴也親親。

韓庚在2018年2月公開與盧靖姍相戀，2019年底於紐西蘭舉行浪漫婚禮，結婚以來，韓庚與盧靖姍多次公開放閃，韓庚去年再度擔任綜藝《這就是街舞》第四季隊長時，與其他隊長玩「我有你沒有」遊戲，就得意地說：「我有老婆。」讓王一博、張藝興與Henry愣了三秒，默默認輸。而盧靖姍還大方現身總決賽現場為老公應援。

38歲的韓庚由韓團Super Junior出道，當時的韓娛環境對外國人並不友善，他在2009年與SM娛樂解約，回中國發展，隔年加入樂華娛樂發行個人專輯，目前亦是樂華娛樂股東之一。盧靖姍則是出生於香港的混血女星，14歲就簽約在日本歌壇教父小室哲哉旗下出專輯，後來與吳京合作「狼牙」、「戰狼2」等電影 讓她受到各方注目，婚後仍繼續演藝事業的她，也經常在社群 平台分享瑜珈教學。

今年2月盧靖姍曬出瑜珈打卡照時，她以雙手撐地姿勢自拍，腹部疑似隆起，就有網友留言問是不是懷孕？但未獲盧靖姍回覆。如今韓庚與盧靖姍開心昭告大家將有新生命加入的好消息，引起網友熱烈討論，「是Super Junior第一位爸爸代表吧」、「盧靖姍的肚子尖尖的，看來韓庚想要女兒的心願，要再努力囉。」