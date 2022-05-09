「重生之門」埋伏筆 王俊凱亦正亦邪

王俊凱飾演一個既是法律系學生，又是盜竊世家的天才少年。（取材自微博）

盜竊懸疑劇「重生之門」快節奏推理令劇情懸念叢生。該劇導演 楊冬表示，「重生之門」定位「中國首部盜竊題材懸疑劇」，這不是一個簡單的關於偷盜的故事，全劇不開一槍，靠燒腦劇情和複雜的人物去吸引觀眾，大量細節設置讓故事更加耐人尋味。

北京 日報報導，「重生之門」是涉案題材「重生」系列作品的第二部。楊冬導演介紹，在第一部劇集「重生」播完後，總製片人敦淇表示想做成系列作品。這讓楊冬很興奮，他很快選中了劇本「旁門左道」，這是一個講述盜賊世家的故事，這個題材跟傳統涉案劇裡的惡性犯罪很不一樣，沒有暴力元素，從頭到尾沒開過一槍，靠的是劇情和復雜的人物關係、複雜的人物內心。拿到劇本後，楊冬帶領編劇重新編織故事，他首先構建的是反派這條線，「反派如果不好看，警方跟他鬥智鬥勇，也不會好看。我們不想做常規的反派，而是先去設置一個相對完美的犯罪，再在中間找出漏洞和破綻，讓警方也有高智商的表現來破掉這個案件。」

「重生之門」由張譯、王俊凱主演。談到選角標準，楊冬表示首要考慮的是外形、年齡和氣質符合角色設定。和王俊凱第一次見面時，楊冬就認定了王俊凱飾演莊文傑。張譯原本就是「重生」的主角，拍「重生之門」楊冬第一時間請回張譯再續前緣。

作為一部懸疑題材作品，「重生之門」採取單元劇模式把控節奏，通過不斷反轉製造緊張的觀劇體驗。劇中很多細節都有劇情埋線或隱喻。比如王俊凱飾演的莊文傑，既是法律系學生，又是盜竊世家的天才少年，已播出的劇情中，莊文傑遊走在正邪之間，角色臉上的打光總是一半陽光一半陰暗，強調人物一直處在選擇之中。

當初在做劇本時，楊冬就想在劇中埋下大量細節伏筆，當時也有不同的聲音說這麼多細節觀眾可能無法發現，而楊冬認為現在的觀眾看戲非常聰明，應該能感受到這些細節。楊冬透露，還有很多的細節設置在全劇不同的階段，必須要看到後邊又回過頭來才能發現「哦原來是這樣」。