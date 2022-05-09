竇驍新劇鎩羽 網籲：專心做何超蓮男友

竇驍（左）曬出合照為女友何超蓮慶生。（取材自微博）

澳門 賭王三房千金何超蓮，近年跟男友竇驍愛得高調，半隻腳入豪門的竇驍，擔正演出近日播出的新劇「良辰好景知幾何」，可惜口碑不如預期，網民勸竇驍還是專心做何超蓮男友。

香港 01報導，33歲的竇驍早年移居加拿大 ，拍攝張藝謀的「山渣樹之戀」為人熟悉，近年拍過跟趙麗穎合作的「楚喬傳」，不過他最為人津津樂道的身分，是賭王千金何超蓮男友。

竇驍新劇「良辰好景知幾何」，遭到網友批評。（取材自微博）

近年二人長居內地，何超蓮不時陪伴竇驍拍劇，雖然論身家是女尊男卑，但竇驍在演藝事業上也很努力，近日播出的「良辰好景知幾何」，由他跟陳都靈演出男女主角，劇情講述民國時期軍閥割據，少女林杭景因父親被害入獄，投奔父親好友蕭大帥，認識了風流不羈的蕭家三公子蕭北辰，二人仿如一對鬥氣冤家，其後抗日戰爭爆發，二人攜手保衛家園。

不過網民指男女主角演出空洞欠缺表情，而且太重濾鏡，令劇中演員人人面青唇白，加上劇情誇張欠說服力，竇驍霸道軍官的人設，更仿如變成民國版的「流星花園」，竇驍的演出始終未獲觀眾認可。

竇驍日昨曬合照為何超蓮慶生，稱女友為「磨人的小妖精」，「願年年有今日，歲歲有(今)………個磨人的小妖精這麼折騰我=） 媳婦兒自己找的、蹲成蛤蟆也要面迎春風，（少廢話！）321 笑～」。