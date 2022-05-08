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苑瓊丹「唐伯虎」石榴姐造型搶戲 當年嚇到星爺大叫

記者黃保慧╱綜合報導
苑瓊丹這個造型被周星馳喊太搶戲。(取材自微博)
苑瓊丹這個造型被周星馳喊太搶戲。(取材自微博)

香港資深藝人苑瓊丹曾在周星馳（星爺）的多部電影扮演配角而成名，其中以「唐伯虎點秋香」的「石榴姐」最廣為人知，近日移居到上海的她在影音平台上傳影片，分享當時拍「唐伯虎點秋香」的內幕。

苑瓊丹提到拍攝「唐伯虎點秋香」前已和周星馳合作多次，但每次合作還是壓力很大，因為周星馳在演員的表情上要求很高，她說：「其實我覺得大家對星爺有很多誤解，他其實是很尊重演員的，他沒有說你做得不好，但是他說，不如我做一次給你看吧；然後你就會發現，其實自己做得不好，那麼按照他的方法再做，你想做得一模一樣，其實是不行的，他的節奏，多一秒都會多，少一秒都嫌少，你想達到他的標準然後去模仿他的動作，其實是做不到的，你想模仿他的節奏是模仿不了的。」她更指周星馳的表演如果是100分的話，自己就只有30分。

影片中，苑瓊丹也提到這部電影為她的事業帶來很大的轉折點，因為石榴姐幫她在內地打開知名度。

她也分享一場陳百祥被困在柴房，她畫了非常誇張的妝容趕到現場，而那經典妝容就是苑瓊丹自己自由發揮的，她模仿當時外國樂隊喜歡把妝畫得非常誇張，在眼睛畫上浮誇的星星，她跑去問星爺畫得如何？星爺嚇到大叫：「哇！要不要那麼搶戲。」也因此讓陳百祥嚇到的反應是真實上演。

「石榴姐」苑瓊丹分享拍「唐伯虎點秋香」的內幕。(取材自微博)
「石榴姐」苑瓊丹分享拍「唐伯虎點秋香」的內幕。(取材自微博)

周星馳 電影 香港

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