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網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

網傳下月破產？汪小菲：解封後再開5家店

娛樂新聞組╱綜合報導
被傳下個月就要破產，汪小菲在微博發文闢謠。(取材自微博)
被傳下個月就要破產，汪小菲在微博發文闢謠。(取材自微博)

近日網路瘋傳汪小菲直播哭訴餐廳「麻六記」營運出狀況，甚至數度哽咽透露北京分店收支不夠付員工工資，連廣州、上海分店也好幾個月虧本，直呼「若是再不開門營業，下個月馬上宣布破產，再也無力堅持」。逼得他深夜在微博發文闢謠。

綜合媒體報導，汪小菲近期大多致力於餐飲品牌「麻六記」發展，更在4月時公開增設另一條粵菜支線品牌「粵洱堂」，諧音正是「玥兒糖」，巧妙呼應愛女的小名，被誇讚「用心發展事業，但父愛還是滿滿」。

就在外界認為汪小菲事業運將迎來另一波高峰之際，不料疫情大爆發，他在抖音直播透露餐廳營運出狀況，2個月前在北京開了3家實體店面，加上新的粵菜品牌「粵洱堂」，總共投資約5500萬人民幣（約824萬美元），卻因特殊時期被迫關店，只能以線上點餐方式營業；而在上海、北京開了多家分店的「麻六記」也出現經營不善情況，汪小菲直播時數度哽咽表示，若是再不開門營業，下個月恐破產。

由於網路傳得沸沸揚揚，他親自在微博發文回應餐飲品牌現況，「現在麻六記線上銷售和外賣已經遠遠超過線下店的營收」，而且也強調「我們是一個食品公司，並不僅是一個線下連鎖店」；他豪氣表示，等到解封後還有五家店要開業。

汪小菲 北京 破產

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