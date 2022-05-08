演員劉子楓83歲病逝 「黑炮事件」成絕響

劉子楓曾拿下金雞獎最佳男主角。(取材自微博)

曾以電影 「黑炮事件」拿下金雞獎最佳男主角的資深演員劉子楓，7日病逝，享壽83歲。

新京報報導，劉子楓1938年出生於河南，上海戲劇學院表演系畢業。1965年，參演個人首部電影「小足球 隊」，1985年出演「流亡大學」。他與導演 黃建新合作多次，除了知名的「黑炮事件」，還合作過「錯位」、「說出你的祕密」、「求求你，表揚我」等電影；1986年先以「黑炮事件」拿下金雞獎最佳男主角，2006年再憑電影「天狗」入圍金雞獎最佳男配角。此外，2012年還參演高希希執導的古裝電視劇「楚漢傳奇」。

劉子楓在「黑炮事件」片中飾演愛下棋的工程師「趙書信」，而他的表演方式還被列入影視院校的教材。劉子楓生前曾說，「黑炮事件」是他最懷念的一部電影，當年一拿到劇本，就被角色感動得抽泣。影片上映後，劉子楓以47歲「高齡」拿到金雞獎。

曾與劉子楓合作電影「天狗」的演員富大龍說，「劉老師的表演非常特別，但當時我還是個學生，不太懂好在哪裡，直到我學表演之後回頭看『黑炮事件』，才發現他的表演方式非常超前，很厲害」。

富大龍說，劉子楓將這種表演方式稱之為「模糊表演」：「劉老師說時下所謂的表演都太過判斷化，實際真正生活中的人，交流多很曖昧，深層次的表演還是應基於人的複雜性。或者說劉老師在表演上更求真、求自然。」