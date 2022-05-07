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曬照平原變山丘…49歲鄭秀文再發育？

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文曬照片微露乳溝，搞笑表示「你沒有看錯，就是忽然好大個…...」。（取材自Instagram）
鄭秀文曬照片微露乳溝，搞笑表示「你沒有看錯，就是忽然好大個…...」。（取材自Instagram）

49歲的香港百變天后鄭秀文靠著每天運動、健康飲食來維持身材，身材纖細的她日前分享一張自拍照，胸部突然「再發育」，更笑稱「每張A4紙都是潛力股」。

噓！星聞報導，鄭秀文日前在社群上曬出一張穿著運動上衣的自拍照，並寫道「是的！你沒看錯……是忽然好大個…..Pad. 明白的人就明白」，原來她的運動上衣中間是挖空設計，而且經過托高集中後，讓上圍變得很有料，她也指出都是運動衣的功勞，更幽默表示「每張A4紙都是潛力股」、「未至波濤洶湧但起碼『豐』起雲湧」、「忽然好有事業心」。

台北中國時報報導，鄭秀文舉辦超過200場世界巡迴演唱會，也是香港第三位突破在紅館開唱100場的女藝人，她與港星許志安愛情長跑多年，2013年結婚，2019年許志安和港姐黃心穎在計程車上熱吻，當時許志安開記者會聲淚俱下道歉，自稱：「我是個壞掉的人」，鄭秀文隨後發文表示原諒老公。

鄭秀文和老公和解後，多次被網友直擊上街約會，去年許志安復出赴台拍電視劇，隔離期間曬出彈鋼琴影片悼念張國榮忌日，片中他彈奏「有心人」，寫上「想你」二字，隔空懷念張國榮，而他彈琴時左手無名指仍戴著婚戒，也顯示與鄭秀文婚姻狀況依舊。

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