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Baby最美女間諜 網：讓男人都陷進去

記者楊起鳳／綜合報導
Angelababy演出諜報古裝劇「風起隴西」。（圖：愛奇藝國際站提供）
Angelababy演出諜報古裝劇「風起隴西」。（圖：愛奇藝國際站提供）

陳坤、白宇、聶遠、Angelababy楊穎、孫怡主演諜報古裝劇「風起隴西」，最美女間諜Baby千呼萬喚始出來，在充滿男性費洛蒙的三國時代終於現身，她飾演一名江湖樂伎柳瑩，與白宇初次見面就使出美人計與苦肉計，一句「我可以為你做任何事」，讓白宇的心緊緊地被她給揪住，她形容該角：「身上背負家國的責任，而犧牲掉了自己的生活。」

Baby與白宇在「風起隴西」對戲張力與進退間的拉扯極具可看性，兩人分別是曹魏的間諜與蜀漢的密探，當白宇尚未得知女方真實身分，而請託她從聶遠飾演的馮膺身上取走隨身攜帶印信，只見她一句「不問緣由，不求回報」，淺淺的一笑與進退得宜的對話完完全全勾住了白宇的心弦，兩人分屬對立勢力，究竟是否有感情線發展，是網友關注隱身在後的謎團外的另一看點。

Baby智慧與美貌並存的地方不僅如此，為護聶遠出城，不惜把對方藏在她馬車，後又向對方撒嬌共泡溫泉，只為完成任務，聶遠稱讚：「不僅有琴心更有劍膽。」該劇導演路陽認為Angelababy與孫怡飾演的兩位女性角色：「很強大、很獨立，不依附男人的存在，有非常清晰的個人意志。」網友形容Baby把人心拿捏得十分到位，見到她的男人都陷進去了。

劇中陳坤面對闊別已久的妻子孫怡因被洞悉是間諜，而死在他懷裡，哭到嘴角都在發抖，他與妻訣別模樣看哭網友，網友直呼：「本以為相逢是相守的開始，想不到卻是生死永別。」

間諜 Angelababy 導演

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