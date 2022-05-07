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張穎穎晉身汪嫂？高調炫鑽戒 網友抓包在張蘭豪宅

娛樂新聞組／綜合報導
張穎穎貼出豪宅野餐美照，有意無意讓鏡頭拍到手上的鑽戒。（取材自微博）
張穎穎貼出豪宅野餐美照，有意無意讓鏡頭拍到手上的鑽戒。（取材自微博）

大S（徐熙媛）先前和汪小菲離婚106天後閃電宣布再婚，與20年前的南韓舊愛具俊曄結婚，一向低調的具俊曄、大S近來分別秀出為對方刺下的愛情紋身，大方放閃，小兩口越愛越高調。另一方面，頻傳和汪小菲復合的張穎穎昨也罕見大動作曬近況，眼尖網友發現她左手無名指上掛了大鑽戒，被網友甜喊「汪嫂」她也沒刪文，似乎暗示和汪小菲好事近。

汪小菲離婚後，曾和張穎穎傳緋聞。（取材自微博）
汪小菲離婚後，曾和張穎穎傳緋聞。（取材自微博）

綜合媒體報導，汪小菲的緋聞女友張穎穎，近日也在社交平台PO出於豪宅野餐的美照，可見她捧著一大束玫瑰花，左手無名指上大鑽戒相當醒目，似乎被套牢。網友還發現豪宅疑似是汪小菲住所，留言喊大嫂，罕見沒有被張穎穎拉黑，引發更多揣測。

網友紛紛詢問是不是汪小菲送的，甚至有人直接稱張穎穎「汪嫂」，詢問「張蘭家吧？」也有眼尖的網友發現，該處是汪小菲經常直播的地方，斷言小兩口已經開始高調約會。

坦言已經淡出演藝圈的大S日昨轉發好友限時動態，可見她和朋友親密相擁，鎖骨旁看似多了跟具俊曄一樣「永遠在一起」的英文刺青，眼尖粉絲更發現她胸口若隱若現一個代表具俊曄的「K（Koo，韓文「具」）」，暗示永遠把具俊曄放在心上。

汪小菲 具俊曄 大S

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