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洪欣PO獨角戲「自誇演技派」 網友酸：還好不演了

娛樂新聞組／綜合報導
洪欣在微博曬影片，自認是演技派，遭網民狠批。（視頻截圖）
洪欣在微博曬影片，自認是演技派，遭網民狠批。（視頻截圖）

現年51歲的香港女星洪欣雖然淡出演藝圈多年，但經常透過發抖音影片與網友互動，日前她在微博上曬出一段短片「大秀演技」，自誇是演技派，卻慘遭網友狠酸「看了好尷尬」、「還好已經不演戲了」。

綜合媒體報導，洪欣近年主力在中國發展，雖然已很久沒有拍戲拍劇，但去年曾參演綜藝節目，平時還會在網路上分享近況，近日沉迷於抖音的她，也被不少網友指出發福、臉腫。

洪欣日前就拍了一段短片，片中的她演繹了一幕獨角戲，以表情和口形去演繹別人角色的戲份，只見最後她一臉得意地說，「哎，沒辦法，我就是個演技派。」

不過網友看了卻大力吐槽，有人留言「看得人好尷尬」、「只要自己不尷尬，尷尬就是別人」、「還好已經不演戲了」、「就只會乾瞪眼」，直言洪欣演技實在不行。

比起其他抖音網紅、藝人，洪欣在影片裡的模樣並沒有經過太多修飾，因此之前也遭不少網友攻擊「一直get不到她的美」、「原來美人也會發福」、「怎麼感覺只能遠看不能近看」、「年輕時好有氣質，現在看眼容也老了」。

不過也有不少人欣賞她不使用濾鏡修圖，呈現最自然、真實的樣子，紛紛留言表示對她的支持。

洪欣去年參演中國綜藝節目，外形已略為發福。（取材自微博）
洪欣去年參演中國綜藝節目，外形已略為發福。（取材自微博）
洪欣在抖音上傳的影片，大多沒有修圖。（取材自抖音）
洪欣在抖音上傳的影片，大多沒有修圖。（取材自抖音）

抖音 香港 微博

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