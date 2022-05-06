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彭于晏解封飛離上海？ 男神近照變頹廢大叔

記者陳建嘉／綜合報導
微博網友瘋傳彭于晏已經結束隔離，離開上海小區前往機場，網友猜測要去澳洲。（取材自Instagram）
微博網友瘋傳彭于晏已經結束隔離，離開上海小區前往機場，網友猜測要去澳洲。（取材自Instagram）

因為上海封城影響，不少藝人都待在家配合防疫，住在上海的彭于晏也因為無法出門，頻繁在社群網站分享日常生活。但最近傳出上海某些小區已經結束隔離，更有網友瘋傳在上海浦東機場巧遇彭于晏，只見他穿著與Instagram近況一樣的灰色上衣，在隊伍中乖乖排隊，該名網友指出自己要前往澳洲，猜測彭于晏也要前往澳洲，引發網友熱議。

彭于晏近年多在中國發展，電影「緊急救援」、「第一爐香」都獲得熱烈討論，最近上海疫情升溫，讓彭于晏幾乎每天只能在家中或是下樓遛狗，更常回覆網友私訊，還幫忙挑衣服、選口紅、光療指甲款式，讓不少紛絲超開心，封他「暖男」，但他卻表示，因為自己太無聊了，才做這些舉動。

彭于晏先前在Instagram秀出頹廢蓄鬍照。（取材自Instagram）
彭于晏先前在Instagram秀出頹廢蓄鬍照。（取材自Instagram）

彭于晏隔離前（左圖）與隔離後（右圖）的照片，在網路上瘋傳。（取材自微博）
彭于晏隔離前（左圖）與隔離後（右圖）的照片，在網路上瘋傳。（取材自微博）

另外又有網友上傳彭于晏的近況自拍，大多以正面角度露臉，而他打扮隨性，甚至開始蓄鬍，還有網友傳出「隔離前、隔離後」的照片，指出彭于晏頂著一頭亂髮，與過去的帥氣髮型不同，更直指身形好像圓潤許多，讓微博網友回應「男神好像變胖了」、「一場疫情讓男神變大叔了」、「就算有鬍渣我也愛」、「頹廢的男神還是帥啊」，面對網路上傳出的頹廢亂髮照以及機場出國照，現今在微博上躍升熱搜引發議論，記者傳訊詢問經紀人，迄今尚未回應。

澳洲 疫情 機場

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