被酸出身決定品味 楊超越高EQ回懟「我欣賞你」

被酸「出身決定品味」，楊超越展現高EQ。（取材自微博）

農村出身、早早輟學的背景，一直讓藝人楊超越遭到攻擊，近日又有酸民批評她「出身決定品味」，她幽默回應「我挺欣賞你的。」展現高EQ。

綜合媒體報導，活躍綜藝和戲劇領的楊超越，參加「創造101」走紅，因一句「我是全村的希望」令人印象深刻。楊超越最近被發現在男扮女裝的抖音 紅人「董代表」影片底下留言，被逗得開心的她，大方用自己的帳號留言「哈哈哈哈哈哈哈」，有網友發現明星前來留言，興奮問道：「女神也愛看董代表？」

不過，隨後酸民也跟著出現，留言攻擊楊超越「唯愛三俗」、「出身決定了她的品味」，諷刺她喜歡的東西都很沒品味。不過，楊超越看了倒是沒生氣，而是回覆酸民：「我挺欣賞你的。」直接借用對方攻擊的話語，間接吐槽酸民本身品味差，反將一軍。

網友熱烈轉發楊超越的神回覆，爆笑誇讚「越看越好笑」、「我越智商輾壓」、「每次都是先被氣到，然後看越的回覆就被笑到」、「越姐永遠在next level」，也有人替她抱不平「真的好瞧不起歧視 出身的人啊」、「有些人上網還上出優越感了」，認為酸民的言論確實太過分。

如何優雅而又不失尷尬地回懟人，在這方面楊超越妹妹從來沒輸過。上次被造謠會抽菸，她直接懟回去：「我會的話我胖20斤，我不會的話你髮際線上移3厘米」。