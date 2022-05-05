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山河令CP鬧翻？張哲瀚影射龔俊「落井下石」

娛樂新聞組／綜合報導
張哲瀚在古裝劇「山河令」扮相。（取材自微博）
張哲瀚在古裝劇「山河令」扮相。（取材自微博）

中國男星張哲瀚去年以電視劇「山河令」走紅，不過隨即被人挖出過去他曾到日本靖國神社拍照，被批是「辱華」、「親日」，因此一夕之間慘遭全面封殺；事隔9個月後，近來他秀出親筆信，來揭露「山河令」另一男主角龔俊團隊，屢次炒作「男男CP」來推廣商務活動，讓他忍無可忍，日前更拍影片控訴，他想從人生谷底往上爬，卻有人落井下石，讓他苦不堪言。

張哲瀚4月底時在IG上貼出親筆信，指「山河令」另一男主角，除了工作外，私下並沒有交集，而且從去年6月開始就無聯絡，但是他發現，從去年8月開始，對方的團隊履次炒作他與龔俊的男男CP，不過當時他無力干預，現在希望大家看到這封信後，不要被有心人士煽動利用，傷害他的家人與朋友們。

5月4日張哲瀚再拍了一段6分多鐘的影片，分享到IG上，影片中他控訴對方上節目時，盜用他的童年照來引導粉絲嗑糖，讓他直呼「真是顛覆了我的三觀」，接著更批對方為了名氣、利益，聯絡社群營銷號、還有黑水軍，甚至招募粉絲組織，引導未成年人沉迷所謂的男男CP，並煽動粉絲購買商品或代言。

張哲瀚更比喻當自己在油鍋底要努力往上爬時，卻有人不斷倒油下來，讓他腳底打滑，苦不堪言，最後也向黑粉喊話，不要再傷害他的家人與朋友。

龔俊在古裝劇「山河令」扮相。（取材自微博）
龔俊在古裝劇「山河令」扮相。（取材自微博）

社群 靖國神社 日本

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