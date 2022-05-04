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阿嬌減肥1天只吃7塊紫薯 前夫賴弘國當爸喜悅藏不住

記者楊起鳳／即時報導
阿嬌鍾欣桐減肥成功平日都靠吃單一食品。(取材自微博)
阿嬌鍾欣桐減肥成功平日都靠吃單一食品。(取材自微博)

有「醫界王陽明」封號的阿嬌前夫賴弘國，今年2月跟女友Alice求婚成功，預產期在今年八月，他首度曬出老婆孕肚，懷孕6個月的Alice，照片中四肢仍很纖瘦，孕肚僅微微隆起。三婚的賴弘國很期待寶寶的來臨，寫下：「結束了忙碌的4月，一家三口第一次的輕旅行」當爸爸的喜悅心藏不住。

賴弘國過去曾有兩段婚姻，2016年和「華航林依晨」趙筱葳曾有過半年婚姻，而第二段則是2018年與阿嬌閃婚，不過這段婚姻也僅維持14個月，雙方於2020年3月離婚。他離婚後曾低潮很久誓言不想再婚，但今年大年初一他向女友Alice求婚成功，賴弘國透露會願意「梅開三度」的主因，是老婆Alice讓他有「陪伴」的感覺，決定攜手一生。

阿嬌前夫賴弘國(右)曬出新婚妻子的孕肚，進行一家三口的旅行。(取材自Instag...
阿嬌前夫賴弘國(右)曬出新婚妻子的孕肚，進行一家三口的旅行。(取材自Instagram)

Alice外型甜美大方，今年30歲的她留著一頭長髮、身材高挑，長相神似安心亞，目前已懷孕6個月，但孕肚仍不是很明顯，賴弘國並暱稱寶寶是小賴寶猜測是男生，賴弘國說：「老英格蘭的典雅，虹夕諾雅的靜謐，鑲嵌在天邊連綿起伏的山巒，在夕陽的照耀下反射出閃閃的金光，期待再訪。」透露一家人去了谷關旅行。

不過酸民似乎不放過他，直呼替阿嬌不值。而阿嬌離婚後，重組生活並積極工作，惟身形時肥時瘦，早前更被主持調侃「可以再瘦一點」。近日終回復尖臉的她，在社交網分享減肥餐單，並上載2個便當盒的照片，內裏只有7小塊紫薯，而且要吃一整天，從她的扁嘴及哀怨眼神，已能感受到她的辛苦！

阿嬌 重組

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