彭于晏外出亂穿被笑邋遢 隔天「造型考究」變回型男

彭于晏（左）被議論後，和粉絲合照，穿搭變得很有型。（取材自微博）

男星彭于晏被奉為華人 圈男神，近年在中國推出不少作品，成績亮眼。近期彭于晏前往上海拍戲，卻因當地為疫情 封控而受影響，最近無法工作的他，常一身休閒在小區散步，遇到粉絲也大方合影，卻被吐槽「太邋遢」；沒想到之後數天，他再被巧遇都明顯有精心打扮，讓粉絲覺得相當逗趣。

彭于晏日前出門巧遇粉絲，只見他穿著黑色T恤上衣，下半身則是一件寬鬆灰褲，臉上沒帶妝，頭髮也雜亂地竄出帽子，被網友吐槽「瞎穿一通」。結果隔天他再度被巧遇時，就改穿灰色大學T搭深色運動褲，再用一頂帥氣的亮橘色毛帽當做點綴，看上去不僅衣物毫無皺摺、似乎有熨燙過，表情也有神許多，就連巧遇的粉絲也說：「彭于晏經歷了昨天瞎穿一通發現會被合照留黑照之後，今天明顯穿衣服開始考究造型了。」

彭于晏在上海外出被偶遇求合影，左圖被笑穿搭隨意，被議論後穿搭變得很有型。（取材自微博）

網友對此也笑說：「我們小區要是有彭于晏，我倒垃圾都穿晚禮服」、「他的壓力來了」、「真是太羨慕死了」

不只如此，彭于晏近來有空就會回覆網友的Instagram私訊，像是祝賀粉絲生日快樂，還幫忙挑選衣服和唇膏顏色，被稱讚是個暖男時還說：「I’m not. I’m just bored.（我不是，我只是無聊）。」